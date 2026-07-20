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Mundial 2026

Esta es la suma de dinero que se ganó la selección de España por ser la campeona del Mundial y lo que le corresponde a Argentina

julio 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
España Campeón Mundial 2026 - Foto EFE
España Campeón Mundial 2026 - Foto EFE
La FIFA tuvo un presupuesto de 727 millones de dólares vinculado la edición de la Copa del Mundo de este año.

La selección de España venció el domingo 1 a 0 a Argentina en la prórroga de la final de la Copa Mundial de la FIFA con gol de Ferran Torres, en un partido en el que el ganador dominó de inicio a fin y que puso fin al sueño de La Albiceleste de repetir la consagración de Qatar y conseguir su cuarta estrella en Estados Unidos.

Argentina llegó como campeón del mundo y fortalecido tras vencer en la semifinal a Inglaterra, pero se vio ampliamente superado por un seleccionado español, actual monarca de Europa, que logró el segundo título de su historia después del obtenido en 2010.

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Para muchos fue un choque casi totalmente carente de calidad, ocasiones y riesgo hasta que Torres, que había entrado desde el banquillo, rompió por fin el empate a los 106 minutos de juego.

"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo fieles a una idea de juego, dándonos un ejemplo de equipo, jugadores con un talento excepcional. Es un honor haberles acompañado en este trayecto", dijo tras el partido el DT de España, Luis de la Fuente. "Estos jugadores son un ejemplo para España", agregó.

El capitán argentino Lionel Messi —el segundo jugador, tras el brasileño Cafú, en disputar tres finales de Mundiales—, fue una pálida sombra de lo que fue, incapaz de inspirar a su equipo.

Por parte de España, el joven Lamine Yamal apenas dejó huella. A estos dos se les había considerado las estrellas de este partido, pero fueron Torres y Nico Williams quienes inyectaron la energía y el dinamismo que tanto se necesitaban en el encuentro.

Fue la quinta de las últimas seis finales del Mundial que se fue a la prórroga. La superioridad española, con 20 remates a puerta contra dos de los argentinos, se profundizó cuando la "albiceleste" quedó con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández sobre el final del tiempo regular.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez sostuvo al seleccionado argentino con grandes intervenciones hasta el minuto 106, cuando Ferran Torres lo superó con un potente remate con asistencia de Nico Williams.

Con la derrota, el astro Lionel Messi, de 39 años, cerró su campaña mundialista después de seis participaciones con el récord absoluto de 34 partidos y 21 goles desde su debut en 2006.

"Siento tristeza, pero sabiendo que dejamos todo", sostuvo el entrenador argentino Lionel Scaloni. "Un agradecimiento eterno para estos chicos que han dejado todo, que han llegado a otra final".

"Han sido mejores que nosotros. A nadie le gusta perder, el partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar acá".

¿Cuál es la suma de dinero que se ganó la selección de España por ser la campeona del Mundial y cuánto le corresponde a Argentina?

Para esta edición del Mundial, la FIFA anunció desde diciembre una aprobación económica total de 727 millones de dólares vinculada al famoso torneo deportivo.

De ese presupuesto, 655 millones de dólares están destinados a premios por rendimiento deportivo entre las 48 selecciones que han participado.

En ese contexto, al campeón del Mundial 2026, España, le corresponde la suma de 50 millones de dólares y a Argentina, subcampeón, 33 millones de dólares.

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Inglaterra, con el tercer puesto, se hizo con un premio estimado el año pasado para esa ubicación en 29 millones de dólares, mientras que el de Francia, cuarto, estuvo presupuestado en unos 27 millones de dólares.

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