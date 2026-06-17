Medallista olímpica norteamericana tuvo que ser hospitalizada tras desmayarse durante un evento de atletismo

Este miércoles se conoció que la reconocida exatleta norteamericana Jenny Simpson tuvo que ser hospitalizada tras desmayarse durante un evento de atletismo.

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Según informó el Sir Walter Running Group desde su cuenta en Instagram, la medallista olímpica de bronce tuvo que ser hospitalizada luego de que se produjera un "incidente médico" que la afectó.

Los organizadores del evento explicaron que cuando Simpson se encontraba marcando el ritmo de un grupo de corredores en la milla durante el evento Pop Up Miles, en Raleigh.

El grupo afirmó en su publicación que: "Jenny está recibiendo una excelente atención médica". Los medios Runner's World y LetsRun informaron que Simpson estuvo sin pulso durante un periodo, pero que este fue restablecido mediante reanimación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador externo automático antes de ser trasladada al hospital.

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"Estamos increíblemente agradecidos con las personas que respondieron de inmediato, así como con los servicios médicos de emergencia y los profesionales sanitarios que gestionaron la situación con tanto cuidado, urgencia y profesionalismo", añadió el Sir Walter Running Group.

El escrito finalizó diciendo: "también estamos agradecidos con todos los que se han comunicado con preocupación y apoyo. Les pedimos que continúen teniendo a Jenny y a su familia en sus oraciones".

La exatleta, de 39 años, se consagró como medallista olímpica tras ganar el bronce en los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y cinco años antes, en 2011, se coronó campeona mundial de la distancia.