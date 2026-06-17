Jugador titular de selección que ya debutó en el Mundial afronta investigación por presunto amaño de partidos en Francia

Un jugador que ya debutó en el Mundial 2026 con su selección afronta una investigación por presunto amaño de partidos e incluso fue arrestado semanas antes de viajar a Estados Unidos para unirse a su país de cara a la cita orbital.

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Así lo dio a conocer el medio deportivo The Athletic recientemente a través de un informe exclusivo que reveló la situación del atacante.

De acuerdo a la información recogida por el medio norteamericano, el delantero de Costa de Marfil, Elye Wahi, fue arrestado por la Policía de Francia el pasado 29 de mayo, dos semanas antes del inicio de la cita orbital. Sin embargo, fue liberado, aunque la investigación continúa.

El jugador es señalado por supuestamente provocar deliberadamente una tarjeta amarilla jugando con su equipo el Nice, el pasado 17 de mayo enfrentando al Metz en la liga local.

El jugador habría sido arrestado después del juego de la liga francesa ante el Saint-Étienne, encuentro en el que marcó dos tantos para salvar a su equipo del descenso.

El delantero fue titular el pasado domingo en el partido de Costa de Marfil ante Ecuador, en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica. La selección marfileña logró derrotar a los sudamericanos por la mínima diferencia con gol de Amad Diallo.

VEA TAMBIÉN Aunque no llevó a varios de sus referentes al Mundial, Inglaterra no decepcionó: Harry Kane lideró la victoria ante Croacia o

Cabe resaltar que Costa Marfil comparte grupo, además, con Alemania y Curazao. El próximo 20 de junio, el equipo africano jugará su segundo partido de la fase de grupos ante la selección de Alemania, que en la primera jornada goleó a Curazao por 7 a 1.