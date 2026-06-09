Mundial 2026: la Selección Colombia jugará como en casa en este moderno estadio de la ciudad más latina de los Estados Unidos

El Hard Rock Stadium de Miami se prepara para convertirse en uno de los epicentros del Mundial 2026, albergando siete encuentros cruciales de la competición más importante del fútbol global.

La ciudad, donde más del 70% de su población es hispana, recibirá cuatro partidos de fase de grupos, uno de octavos de final, uno de cuartos y el partido por el tercer lugar.

Entre los encuentros confirmados para la fase de grupos destacan Arabia Saudita vs Uruguay, Uruguay vs Cabo Verde, Escocia vs Brasil, y Colombia vs Portugal. Este último promete ser uno de los más atractivos, enfrentando a dos potencias futbolísticas con amplio seguimiento en la región latinoamericana.

El estadio, casa de los Miami Dolphins de la NFL y los Miami Hurricanes de la Universidad de Miami, cuenta con capacidad para más de 65.000 espectadores. El recinto deportivo ha sido sede del Super Bowl en seis ocasiones, la más reciente en 2020, y ha albergado eventos de diversa índole como la Serie Mundial de Béisbol, el Miami Open de tenis y carreras de Fórmula 1.

Miami siempre fue sol y playa, pero hoy es oficialmente la capital del fútbol en Estados Unidos, un cambio que se ha acelerado significativamente tras la llegada de Lionel Messi al Inter Miami en 2023.

El equipo, fundado el 29 de enero de 2018 por el exfutbolista inglés David Beckham, conquistó su primer título oficial ese mismo año: la Leagues Cup. Messi fue nombrado Mejor Jugador del torneo tras anotar 10 goles en la competición.

El Inter Miami estrenó recientemente el Nu Stadium, su nueva casa diseñada específicamente para fútbol con capacidad para 26.000 espectadores. El recinto incluye una tribuna dedicada a Leo Messi, convirtiéndose en la primera vez en la historia de la MLS que un jugador activo recibe este tipo de reconocimiento.

El equipo, identificable por sus colores rosa y negro inspirados en los flamencos de Florida, luce un escudo con dos garzas que forman una "M" con sus patas y un sol con siete rayos, número emblemático de Beckham durante su carrera.

La presencia de figuras como Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul ha consolidado a Miami como referente futbolístico en Norteamérica. Con 16 ciudades sedes en el Mundial 2026, Miami se posiciona como una de las más estratégicas por su conexión con la comunidad latina y su infraestructura deportiva de primer nivel.