Jugador de la Selección Colombia responde tras recibir amenazas por errar un gol en el partido ante Suiza en el Mundial: "Ninguna pasión justifica el odio"

La Selección Colombia sufrió una dura eliminación del Mundial 2026 el pasado martes tras caer ante Suiza en la tanda de penaltis.

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Uno de los más señalados por la afición fue el atacante Jaminton Campaz, quien protagonizó una jugada en los últimos minutos del tiempo extra que podría haber cambiado la historia de la selección.

A los 114 minutos, el atacante de Rosario Central quedó solo frente al arco tras un error defensivo de los europeos, pero terminó definiendo por arriba del arco.

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Más allá de la frustración que generó en la hinchada, las redes sociales del jugador nacido en Tumaco, Nariño, se llenaron de insultos racistas y amenazas en su contra.

Es por eso que Campaz se pronunció a través de un comunicado divulgado en las últimas horas en sus redes sociales.

"Mi Colombia, por favor, nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", comenzó diciendo.

"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre", añadió.

El jugador del fútbol argentino aprovechó para agradecer el apoyo de la hinchada y su propia familia.

"Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también en los más difíciles", indicó.

Campaz también aprovechó para lamentar su actuación en la jugada de gol que habría significado la clasificación de Colombia a cuartos de final.

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"A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", subrayó.

"El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuertes", concluyó.