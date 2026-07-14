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Martes, 14 de julio de 2026
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Fútbol

Luto en el fútbol: fallece a los 28 años el árbitro Rob Dieperink, excluido del Mundial 2026 por problemas judiciales

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Árbitro Rob Dieperink -Foto:EFE
Árbitro Rob Dieperink -Foto:EFE
La federación Neerlandesa de Fútbol confirmó el deceso del árbitro de la Eredivisie, quien había sido apartado del Mundial por la FIFA tras una detención en Londres por una denuncia que fue desestimada

El Fútbol de los Países Bajos y el arbitraje internacional se encuentran consternados, la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó el fallecimiento a los 38 años de Rob Dieperink, un árbitro de amplia trayectoria en la Eredivisie y con un recorrido en competiciones de la UEFA, quien en mayo pasado había sido retirado de la nómina oficial del Mundial.

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Mediante un comunicado oficial emitido en sus plataformas , el organismo regulador del balompié neerlandés expresó su dolor ante la inesperada pérdida, aunque se abstuvo de dar detalles de la causa o circunstancia del deceso.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con la pérdida de Rob, el mundo del fútbol pierde a un árbitro muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo, a un colega agradable y comprometido", manifestó la federación.

La polémica que lo apartó del Mundial

La muerte del referí se produce apenas dos meses después de que se viera envuelto en un complejo proceso judicial en el Reino Unido. Dieperink había sido seleccionado originalmente por la FIFA para desempeñarse como especialista del VAR durante la presente Copa del Mundo.

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Sin embargo, en mayo del 2026, el máximo rector del fútbol decidió excluirlo de la cita tras conocerse que había sido arrestado temporalmente en Londres durante el mes de abril. La detención se produjo a raíz de una denuncia por presunta agresión sexual, ocurridas en las hora previas al compromiso de la UEFA Conference League.

A pesar de que la información de la Policía metropolitana de Londres, determinaron semanas después la falta de mérito archivando así el caso por ausencia de pruebas, la FIFA optó por mantener el veto deportivo sobre el árbitro Dieperink.

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Las autoridades locales de los Países Bajos han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles de su fallecimiento, ocurrido en la calle de su residencia, descartando inicialmente de manera preliminar la participación de terceras personas. El fútbol Europeo despide a uno de sus profesionales más activos del arbitraje de la última década.

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