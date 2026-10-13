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Fórmula 1

La Fórmula 1 regresará a un circuito en África tras casi 40 años después: esto es lo que se sabe

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
GP de Singapur en la F1 - Foto: EFE
GP de Singapur en la F1 - Foto: EFE
La última vez que se disputó un Gran Premio de F1 en el continente africano fue en el circuito de Kyalami, en Sudáfrica, en 1993.

La Fórmula 1 confirmó su regreso a África "a comienzos de la década de 2030" con un Gran Premio en Ruanda en el calendario del Mundial de la categoría reina del automovilismo, indicó este martes la organización del campeonato en un comunicado.

La última vez que se disputó un Gran Premio de F1 en el continente africano fue en el circuito de Kyalami, en Sudáfrica, en 1993.

En el comunicado se precisa que la primera carrera en Ruanda se disputará una vez acabada "a comienzos de la próxima década" la construcción del nuevo circuito de Bugesera, a unos 40 km al sur de Kigali, junto al nuevo aeropuerto internacional de la capital ruandesa.

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Se espera que el acuerdo se concrete por un periodo de diez años.

Con este anuncio, la F1 confirma su compromiso "de ampliar su alcance global y conectar con nuevas audiencias en todo el mundo".

"África representa una de las oportunidades de crecimiento más interesantes para el deporte, con más de 100 millones de aficionados que ya siguen la Fórmula 1 en el continente y casi un 60 % de los fans en los principales mercados del África subsahariana menor de 35 años", argumentó la empresa en su comunicado.

El patrón de Fórmula 1, la organizadora del campeonato, Stefano Domenicali, destacó en el comunicado que con la incorporación de Ruanda al Mundial de F1, este deporte "competirá en todos los continentes habitados, acercando el Campeonato del Mundo como nunca antes a los aficionados de todo el planeta".

"Hoy le pertenece a África. Durante más de tres décadas, el campeonato de deporte de motor más importante del mundo ha competido sin este continente, y eso cambia con este acuerdo", se felicitó por su parte el presidente ruandés Paul Kagame, citado en el comunicado.

País pobre, sin salida al mar, en África oriental y todavía ampliamente asociado con el terrible genocidio de 1994, Ruanda ha recurrido a diversos deportes para renovar su imagen, atraer turistas y captar inversiones con una imagen de eficiencia organizativa.

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Ha gastado sumas considerables en acuerdos de patrocinio futbolístico con clubes como PSG, Atlético de Madrid y Aston Villa para promocionar el turismo, así como con Los Angeles Clippers de la NBA.

El año pasado organizó los campeonatos mundiales de ciclismo, los primeros disputados en un país africano.

Los críticos acusan al régimen de Kagame de usar estos eventos para tapar las acusaciones de graves abusos de los derechos humanos, incluida la represión de cualquier oposición o voz disidente.

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