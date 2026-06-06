No tuvo nada de amistoso: así fue la pelea entre jugadores de Portugal y Chile en el partido de preparación para el Mundial

Portugal derrotó el sábado a Chile por 2-1 en un partido amistoso jugado en el estadio de Jamor, cerca de Lisboa, preparatorio para el Mundial de Norteamérica 2026, que se inicia el jueves.

Pese al amplio dominio que ejercieron los lusos durante todo el partido, recién en la segunda etapa lograron plasmarlo en la red rival, con los goles de Gonçalo Guedes a los 58 minutos y del capitán, Bruno Fernandes, a los 75 minutos, con un remate desde fuera del área marca registrada.

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Aunque se trataba de un amistoso, el partido tuvo pasajes de mucha intensidad y llegó un punto en que se picó el encuentro luego de un rechazo en el que terminaron enganchados Joao Cancelo y Felipe Fraúndez, esto desató una pelea entre jugadores de ambos equipos y Rafael Leao se fue a las manos con Iván Román, por lo que vieron la tarjeta roja.

La selección portuguesa integra el Grupo K del Mundial, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática de Congo.

Chile, que no clasificó para el Mundial -no asiste a uno desde Brasil 2014-, descontó por intermedio de Luis Cepeda a los 90+2 minutos.