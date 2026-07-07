La presidente de México dice que Ecuador debe reconocer que invadió su embajada para capturar al exvicepresidente Jorge Glas

Este martes, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, exigió a Ecuador que reconozca que invadió su embajada en Quito y violó el asilo otorgado al expresidente ecuatoriano, Jorge Glas.



Los hechos ocurrieron en abril de 2024 cuando Glas fue detenido en un asalto de la Policía de Ecuador a la sede diplomática, hecho que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones latinoamericanas.

Poco más de dos años de los hechos, la mandataria mexicana se refirió al tema tras ser preguntada durante su rueda de prensa matutina, donde exigió "reconocimiento" del gobierno de Ecuador "de que invadieron la embajada (...) y de que esta persona estaba asilada".

Glas se había refugiado en la embajada de México en la capital ecuatoriana en diciembre de 2023.

El exfuncionario, había sido condenado en 2017 por corrupción, pero fue liberado cinco años más tarde por un hábeas corpus que luego fue revocado.

Sobre el restablecimiento de las relaciones entre México y Ecuador, Sheinbaum indicó que sin un reconocimiento supondría olvidar que Quito invadió su sede diplomática, agredió a ciudadanos mexicanos que estaban en ella y detuvo a una persona que había sido asilada.

"Tiene que haber un desagravio" del gobierno de Ecuador, sentenció.