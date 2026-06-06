NTN24
Sábado, 06 de junio de 2026
Sábado, 06 de junio de 2026
Mundial 2026

"Mi sueño era llegar a un Mundial": el desolador mensaje del paraguayo Julio Enciso tras salir lesionado y entre lágrimas del partido amistoso que disputó ante Nicaragua

junio 6, 2026
Por: Diana Pérez
Julio Enciso | Foto: EFE
Julio Enciso | Foto: EFE
Su ida al Mundial sigue en duda, pero si el entrenador Alfaro decide lleverlo se perderá el debut con Estados Unidos y el partido contra Turquía.

El partido amistoso que jugó recientemente la selección de Paraguay dejó una preocupante escena en la que uno de las figuras salió llorando y en camilla a una semana del debut en el Mundial de 2026.

Durante el encuentro que enfrentó la selección de Gustavo Alfaro ante Nicaragua, el jugador Julio Enciso encendió las alarmas tras tener que ser sacado del campo de juego en camilla y con unos gestos de dolor que generan preocupación.

Cuando corría el minuto 22 del encuentro, el jugador del Racing de Estrasburgo recibe la pelota y la devuelve a su compañero para buscar el segundo del partido. No osbtante, luego de que hace el pase se ve en las cámaras de la transmisión que se pone a cojear y se tira al piso.

o

 

Tras tirarse al suelo, empieza a golpear el pasto y es cuando las alarmas se encienden en el banquillo guaraní.

Enciso pidió el cambio y tuvo que salir entre lágrimas en camilla preocupando a sus compañeros, rivales y aficionados. Para reemplazarlo, el entrenador argentino envió al campo de juego a Mauricio Magalhaes.

Tras el final del partido, el técnico fue consultado por el estado físico del jugador y afirmó que tuvo un "doble traumatismo, primero de costado y después en la cintura, que le repercutió en el cuádriceps".

Y agregó que "Se asustó y salió. Estamos esperando a ver la evolución y qué dicen los estudios. En función de eso, veremos cómo está".

Este sábado la selección de Paraguay emitió un comunicado en el que informó que el futbolista sufrió "una contusión muscular en el muslo derecho, producto de un golpe".

Ante la situación, Enciso publicó un mensaje en sus redes sociales en los que dejó saber su sentir. El mediocentro empezó su mensaje agradeciendo el apoyo y los mensajes de aliento que ha recibido por parte de la hinchada.

Sin embargo, expresó que "no voy a negar que son momentos difíciles y que uno sueña con estar siempre dentro de una cancha haciendo lo que más ama".

o

"Pero también entiendo que hay situaciones que escapan de nuestras manos y que por algo pasan las cosas. Tengo tranquilidad de saber que he trabajado con responsabilidad, dedicación y amor por esta profesión", continuó diciendo.

El jugador habló de su ilusión por disputar la Copa del Mundo: "También quiero dedicar unas palabras a mi abuelo. Sé que desde el cielo me acompaña en cada paso que doy. Mi sueño era llegar a un mundial y poder dedicarselo, ese momento sigue más vivo que nunca. Es una ilusión que llevo en el alma y que voy a luchar cada día para hacerla realidad".

Su ida al Mundial sigue en duda, pero si el entrenador Alfaro decide lleverlo se perderá el debut con Estados Unidos y el partido contra Turquía.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Paraguay

Futbolistas

Lesión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos": denuncian presiones de las disidencias de las FARC en regiones de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Responde a razones políticas y de preservación de los recursos": analista sobre esquema de supervisión económica de EE. UU. sobre el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Afecta a De La Espriella no acatar la medida del juez sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Deportes

Ver más
Désiré Doué junto a su hermano Guéla en el partido amistoso que jugó Francia contra Costa de Marfil | Foto: AFP
Mundial 2026

Guéla Doué le dañó la fiesta a Francia y a su hermano Désiré con un golazo en el amistoso que enfrentó con Costa de Marfil

Xabi Alonso, entrenador español - Foto AFP
Xabi Alonso

Xabi Alonso pasó la página de su breve paso por el Real Madrid y ya tendría equipo para la próxima temporada

Trofeo de la Liga de Naciones de la UEFA - Foto: AFP
UEFA

La UEFA anuncia cambios en el formato para la Liga de Naciones y las eliminatorias europeas al Mundial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump tilda de "antipatriótica" la votación de la Cámara de Representantes para frenar la guerra entre EE. UU. y el régimen de Irán

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, jefes de la cúpula dictatorial de Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"No tengo ningún interés en salir en ese canal": Diosdado Cabello carga contra Venevisión por llamar "gobierno de facto" al régimen de Delcy Rodríguez

Désiré Doué junto a su hermano Guéla en el partido amistoso que jugó Francia contra Costa de Marfil | Foto: AFP
Mundial 2026

Guéla Doué le dañó la fiesta a Francia y a su hermano Désiré con un golazo en el amistoso que enfrentó con Costa de Marfil

Irak y Energia Solar - Foto Canva
Irak

“Irak quiere dejar atrás el petróleo”: la megaplanta solar de Basora marca un giro energético histórico

Donald Trump - Foto EFE
Estados Unidos

Trump eliminará restricciones a los gases de efecto invernadero usados en refrigeración

Xabi Alonso, entrenador español - Foto AFP
Xabi Alonso

Xabi Alonso pasó la página de su breve paso por el Real Madrid y ya tendría equipo para la próxima temporada

María Conchita Alonso
Música

"Empezó el cambio, pero todavía queda gente mala en el poder": María Conchita Alonso sobre Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre