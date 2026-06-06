"Mi sueño era llegar a un Mundial": el desolador mensaje del paraguayo Julio Enciso tras salir lesionado y entre lágrimas del partido amistoso que disputó ante Nicaragua

El partido amistoso que jugó recientemente la selección de Paraguay dejó una preocupante escena en la que uno de las figuras salió llorando y en camilla a una semana del debut en el Mundial de 2026.

Durante el encuentro que enfrentó la selección de Gustavo Alfaro ante Nicaragua, el jugador Julio Enciso encendió las alarmas tras tener que ser sacado del campo de juego en camilla y con unos gestos de dolor que generan preocupación.

Cuando corría el minuto 22 del encuentro, el jugador del Racing de Estrasburgo recibe la pelota y la devuelve a su compañero para buscar el segundo del partido. No osbtante, luego de que hace el pase se ve en las cámaras de la transmisión que se pone a cojear y se tira al piso.

VEA TAMBIÉN Néstor Lorenzo sale en defensa de la selección Colombia por la polémica de la entrega del pabellón nacional o

Tras tirarse al suelo, empieza a golpear el pasto y es cuando las alarmas se encienden en el banquillo guaraní.

Enciso pidió el cambio y tuvo que salir entre lágrimas en camilla preocupando a sus compañeros, rivales y aficionados. Para reemplazarlo, el entrenador argentino envió al campo de juego a Mauricio Magalhaes.

Tras el final del partido, el técnico fue consultado por el estado físico del jugador y afirmó que tuvo un "doble traumatismo, primero de costado y después en la cintura, que le repercutió en el cuádriceps".

Y agregó que "Se asustó y salió. Estamos esperando a ver la evolución y qué dicen los estudios. En función de eso, veremos cómo está".

Este sábado la selección de Paraguay emitió un comunicado en el que informó que el futbolista sufrió "una contusión muscular en el muslo derecho, producto de un golpe".

Ante la situación, Enciso publicó un mensaje en sus redes sociales en los que dejó saber su sentir. El mediocentro empezó su mensaje agradeciendo el apoyo y los mensajes de aliento que ha recibido por parte de la hinchada.

Sin embargo, expresó que "no voy a negar que son momentos difíciles y que uno sueña con estar siempre dentro de una cancha haciendo lo que más ama".

VEA TAMBIÉN Colombia y Argentina, las nuevas clasificadas a la Copa del Mundo femenina de Brasil 2027 o

"Pero también entiendo que hay situaciones que escapan de nuestras manos y que por algo pasan las cosas. Tengo tranquilidad de saber que he trabajado con responsabilidad, dedicación y amor por esta profesión", continuó diciendo.

El jugador habló de su ilusión por disputar la Copa del Mundo: "También quiero dedicar unas palabras a mi abuelo. Sé que desde el cielo me acompaña en cada paso que doy. Mi sueño era llegar a un mundial y poder dedicarselo, ese momento sigue más vivo que nunca. Es una ilusión que llevo en el alma y que voy a luchar cada día para hacerla realidad".

Su ida al Mundial sigue en duda, pero si el entrenador Alfaro decide lleverlo se perderá el debut con Estados Unidos y el partido contra Turquía.