Técnico de Corea del Sur renunció tras quedar eliminado del Mundial y huyó del país debido a fuertes amenazas

El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, renunció a su cargo un día después de la sorpresiva eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial y tras ser objeto de condenas por parte del presidente del país.

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El excapitán de la selección asiática, de 57 años, volvió a fracasar en su segunda etapa al frente del cuadro surcoreano al quedar eliminado en el Grupo A, donde sumó tres puntos. Venció en el debut a República Checa por 2-1, pero luego perdió frente a México y Sudáfrica, ambos por 1-0 y no pudo avanzar a dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros.

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La dimisión de Hong se produjo horas después de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, arremetiera contra el desempeño del equipo, señalando a "personas incompetentes" y pidiendo disculpas a la nación.

El muy criticado Hong era profundamente impopular entre los aficionados y los medios surcoreanos incluso antes del fracaso en Norteamérica 2026. Dejó fuera al veterano capitán Son Heung-min para el partido contra Sudáfrica, en el que solo necesitaban un empate para avanzar, pero la apuesta salió mal.

Debido a este mal clima que tenía el técnico y a los fracasos, renunció a su cargo; sin embargo, las amenazas no pararon por lo que decidió dejar su país. El medio MBC lo captó en el aeropuerto cubriéndose con un tapabocas y una gorra para salir sin mayores inconvenientes. Se desconoce el tiempo que permanecerá por fuera.

Hong, que fue abucheado durante los partidos en casa después de su nombramiento en julio de 2024, ya había sido seleccionador surcoreano en el Mundial de Brasil 2014, donde su equipo también quedó eliminado en la primera ronda tras igualar con Rusia (1-1) y perder con Argelia (4-2) y Bélgica (1-0).