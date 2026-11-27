Un nuevo escándalo extradeportivo rodea al Bayern Múnich, equipo en el que juega el colombiano Luis Díaz. Uno de sus futbolistas más reconocidos quedó en el foco de las versiones por una posible infidelidad, luego de que circularan imágenes de un viaje a Brasil junto a una mujer de 23 años y se conociese una publicación de su esposa relacionada con la traición en el embarazo.

Se trata del guardameta alemán Manuel Neuer, de 40 años, quien fue fotografiado en Búzios, un destino turístico de Brasil, acompañado por una joven cuya identidad no ha sido confirmada de manera oficial. En los registros divulgados en redes sociales se observa a los dos recorriendo la zona en una motocicleta eléctrica y compartiendo en establecimientos comerciales.

Según informaciones de la prensa alemana, la mujer sería fisioterapeuta y habría acompañado al arquero en su proceso de recuperación de una lesión.

La polémica incrementó luego de que Anika Bissel, esposa del futbolista, compartiera en TikTok un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia el deportista. La publicación comenzaba con una frase contundente: “Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad”.

El texto igualmente cuestionaba a quienes traicionan a sus parejas en la gestación. “Eso no es un error. Es una decisión. Una decisión egoísta, cruel y llena de falta de respeto”, señalaba

Según el diario alemán Bild, Brasil no fue el primer destino que el arquero visitó junto a la misma mujer. También habrían estado en Sicilia, Italia, entre finales de septiembre e inicios de octubre, en una pausa del calendario de la Bundesliga.

La controversia se conoce luego de que trascendieran versiones por la separación de Neuer y Bissel. La pareja tuvo a su segundo hijo a finales de agosto de 2026 y ya tenía otro pequeño, nacido en marzo de 2024. Los reportes de medios alemanes sitúan el distanciamiento en las semanas posteriores al nacimiento.

Neuer regresó a Múnich el 23 de noviembre y continuó allí su rehabilitación. El guardameta llegó al Bayern en 2011 y ha jugado más de 500 partidos oficiales con el club alemán.