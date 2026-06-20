Países Bajos tomo la punta del grupo F del Mundial y vengó a Túnez goleando a Suecia

Países Bajos mostró con contundencia su favoritismo en este Mundial y goleó a Suecia 5-1, arrebatándole el liderato del grupo F y vengando a Túnez que en la primera fecha recibió cinco de los suecos y ahora enfrentará a Japón con mayor esperanza.

El triunfo de los dirigidos por Ronald Koeman llegó con el doblete de Brian Brobbey (5' y 17'), luego el de Cody Gakpo (47' y 54') y, para sellar la hazaña, Crysencio Summerville con un derechazo a los 89.

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El descuento sueco vino con Anthony Elanga a los 59. Países Bajos deberá definir su clasificación el 25 de junio frente a Túnez en Kansas City, mientras que Suecia se medirá con Japón en Dallas.

En la tribuna, astronautas de la misión Artemis II y los monarcas del Reino de los Países Bajos presenciaban la hazaña.

Fue un partido intenso, de duelos tácticos y genialidades individuales, con ambos seleccionadores leyendo el juego milimétricamente y reaccionando ante cada movida del rival.

Pero Países Bajos plantó su bandera en área sueca, dominando la bola y obligando a Suecia a salir en caminata exploratoria. Su juego colectivo les permitió anotar goles casi de manual.

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Los nórdicos de Graham Potter intentaron reaccionar. La insistencia de su artillería con Viktor Gyokeres, Alexander Isak y un destacado Yasin Ayari, amenazó y puso a trabajar horas extras a los defensores liderados por Virgil Van Dijk.

Ahora Países Bajos deberá definir su clasificación el 25 de junio frente a Túnez en Kansas City, mientras que Suecia se medirá con Japón en Dallas.