NTN24
Sábado, 20 de junio de 2026
Sábado, 20 de junio de 2026
Mundial 2026

Países Bajos tomo la punta del grupo F del Mundial y vengó a Túnez goleando a Suecia

junio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Países Bajos celebra en el Mundial / FOTO: EFE
Países Bajos celebra en el Mundial / FOTO: EFE
Los suecos le habían marcado cinco a los tunecinos en la primera jornada y ahora ellos fueron las víctimas de la ‘naranja mecánica’.

Países Bajos mostró con contundencia su favoritismo en este Mundial y goleó a Suecia 5-1, arrebatándole el liderato del grupo F y vengando a Túnez que en la primera fecha recibió cinco de los suecos y ahora enfrentará a Japón con mayor esperanza.

El triunfo de los dirigidos por Ronald Koeman llegó con el doblete de Brian Brobbey (5' y 17'), luego el de Cody Gakpo (47' y 54') y, para sellar la hazaña, Crysencio Summerville con un derechazo a los 89.

o

El descuento sueco vino con Anthony Elanga a los 59. Países Bajos deberá definir su clasificación el 25 de junio frente a Túnez en Kansas City, mientras que Suecia se medirá con Japón en Dallas.

En la tribuna, astronautas de la misión Artemis II y los monarcas del Reino de los Países Bajos presenciaban la hazaña.

Fue un partido intenso, de duelos tácticos y genialidades individuales, con ambos seleccionadores leyendo el juego milimétricamente y reaccionando ante cada movida del rival.

Pero Países Bajos plantó su bandera en área sueca, dominando la bola y obligando a Suecia a salir en caminata exploratoria. Su juego colectivo les permitió anotar goles casi de manual.

o

Los nórdicos de Graham Potter intentaron reaccionar. La insistencia de su artillería con Viktor Gyokeres, Alexander Isak y un destacado Yasin Ayari, amenazó y puso a trabajar horas extras a los defensores liderados por Virgil Van Dijk.

Ahora Países Bajos deberá definir su clasificación el 25 de junio frente a Túnez en Kansas City, mientras que Suecia se medirá con Japón en Dallas.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Selección de Países Bajos

Suecia

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuando defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá": Paola Holguín ante cuestionamientos de Petro a los resultados electorales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Paola Holguín, senadora por el Partido Centro Democrático
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Cuando defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá": Paola Holguín ante cuestionamientos de Petro a los resultados electorales

Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"La democracia en Colombia ha superado muchas pruebas, es una de las más fuerte de América Latina": Observador internacional invitado por el CNE de Colombia

María Elvira Salazar - Foto EFE
María Elvira Salazar

"No pueden permitirse convertirse en la próxima Cuba o Venezuela": María Elvira Salazar envió carta a Rubio, Blanche y Bessent con motivo de las elecciones en Colombia

Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Congresista republicano se pronunció sobre las elecciones en Colombia y envió mensaje a legisladores demócratas que piden investigar a Abelardo de la Espriella

Más de Deportes

Ver más
Paraguay ante Ecuador en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Mundial 2026

Dos selecciones sudamericanas son las últimas de Conmebol en confirmar a sus convocados al Mundial 2026

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

"Terminado el Mundial, no va más": Carlos Antonio Vélez asegura que Néstor Lorenzo podría no seguir al frente de la Selección Colombia

Futbolistas de la Selección de Argentina - Foto: AFP
Barcelona

Barcelona va con toda por uno de los delanteros que fue campeón del mundo con Argentina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Paraguay ante Ecuador en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Mundial 2026

Dos selecciones sudamericanas son las últimas de Conmebol en confirmar a sus convocados al Mundial 2026

Colombia | Foto Canva
Colombia

ONG señala que la crisis de desplazamiento en Colombia, Honduras y Ecuador están entre “las más olvidadas” del mundo

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

"Terminado el Mundial, no va más": Carlos Antonio Vélez asegura que Néstor Lorenzo podría no seguir al frente de la Selección Colombia

Incautación de petrolero ruso - Captura de video
Incautación

Así fue como incautaron un petrolero ruso que buscaba evadir sanciones en el Canal de la Mancha: "No hay dónde esconderse"

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones en Colombia

"Petro ve que se le viene la derrota": analistas cuestionan posición del gobierno ante eventuales resultados en la segunda vuelta presidencial en Colombia

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia - EFE
Colombia

"Los colombianos no somos inocentes, es una burda estrategia electoral": fórmula de De la Espriella sobre "no" de Iván Cepeda a Constituyente

Futbolistas de la Selección de Argentina - Foto: AFP
Barcelona

Barcelona va con toda por uno de los delanteros que fue campeón del mundo con Argentina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre