Países Bajos tomo la punta del grupo F del Mundial y vengó a Túnez goleando a Suecia
Países Bajos mostró con contundencia su favoritismo en este Mundial y goleó a Suecia 5-1, arrebatándole el liderato del grupo F y vengando a Túnez que en la primera fecha recibió cinco de los suecos y ahora enfrentará a Japón con mayor esperanza.
El triunfo de los dirigidos por Ronald Koeman llegó con el doblete de Brian Brobbey (5' y 17'), luego el de Cody Gakpo (47' y 54') y, para sellar la hazaña, Crysencio Summerville con un derechazo a los 89.
El descuento sueco vino con Anthony Elanga a los 59. Países Bajos deberá definir su clasificación el 25 de junio frente a Túnez en Kansas City, mientras que Suecia se medirá con Japón en Dallas.
En la tribuna, astronautas de la misión Artemis II y los monarcas del Reino de los Países Bajos presenciaban la hazaña.
Fue un partido intenso, de duelos tácticos y genialidades individuales, con ambos seleccionadores leyendo el juego milimétricamente y reaccionando ante cada movida del rival.
Pero Países Bajos plantó su bandera en área sueca, dominando la bola y obligando a Suecia a salir en caminata exploratoria. Su juego colectivo les permitió anotar goles casi de manual.
Los nórdicos de Graham Potter intentaron reaccionar. La insistencia de su artillería con Viktor Gyokeres, Alexander Isak y un destacado Yasin Ayari, amenazó y puso a trabajar horas extras a los defensores liderados por Virgil Van Dijk.
Ahora Países Bajos deberá definir su clasificación el 25 de junio frente a Túnez en Kansas City, mientras que Suecia se medirá con Japón en Dallas.