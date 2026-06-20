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Sábado, 20 de junio de 2026
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Real Madrid

Malas noticias para los hinchas del Real Madrid: el club desmintió rumores de contacto con estrella mundial

junio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugador del Real Madrid (AFP)
Jugador del Real Madrid (AFP)
El Real Madrid, que nombró al veterano técnico portugués José Mourinho como entrenador a principios de junio, ya ha realizado varios fichajes este verano.

Este sábado el Real Madrid negó cualquier tipo de contacto contacto o acercamiento para fichar al extremo del Bayern de Múnich Michael Olise, de gran temporada.

El internacional francés, actualmente en el Mundial, fue vinculado con el Real Madrid por la prensa española, que informó de que los blancos estaban considerando presentar una oferta de más de 200 millones de euros (230 millones de dólares).

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Sin embargo, el club merengue emitió temprano un comunicad para desmentir los rumores, pese a que se ha estado moviendo de manera activa en el actual mercado de fichajes.

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", señaló el club español en un comunicado.

El club presidido por el recién reelecto presidente Florentino Pérez destacó "la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern Munich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración", y lamentó la "difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad".

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El francés Olise llegó al Bayern procedente del Crystal Palace en 2024 por unos 60 millones de euros y no ha dejado de brillar en el equipo de Vincent Kompany, con el que ganó la Bundesliga y llegó a las semifinales de la Liga de Campeones esta temporada.

El Real Madrid, que nombró al veterano técnico portugués José Mourinho como entrenador a principios de junio, ya ha realizado varios fichajes este verano.

En busca de revertir las dos temporadas consecutivas sin levantar un gran título, el equipo madrileño ya anunció a Bernardo Silva e Ibrahima Konaté gratis y desembolsó 55 millones de euros por el defensa del Chelsea Marc Cucurella.

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