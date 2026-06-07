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Domingo, 07 de junio de 2026
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Selección Argentina

Futbolista de la selección de Argentina se perderá la Copa del Mundo tras salir lesionado de un entrenamiento

junio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección Argentina | Foto: AFP
Selección Argentina | Foto: AFP
El viernes Scaloni celebró que Lionel Messi "viene bien" y entrenó con el resto del plantel, tras recuperarse de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último partido del Inter Miami.

La selección de Argentina enfrenta un duro panorama a puertas del mundial tras la lesión de uno de sus jugadores antes de que disputaran el partido amistoso que enfrentó ante Honduras en el estadio Kyle Field de Texas.

Se trata del defensa Leonardo Balerdi, quien sufrió una lesión muscular en su pierna derecha y se despide del Mundial de 2026.

Según anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus canales oficiales, el defensa: "sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo". En el comunicado, la federación también le envió mucho ánimo y pronta recuperación.

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Por su parte el entrenador del conjunto 'albiceleste', Lionel Scaloni, tendrá la importante tarea de buscar el reemplazo del jugador del Olympique de Marsella.

Balerdi se lesionó durante uno de los entrenamientos en los que estuvo en Texas, lugar de concentración de la selección campeona del mundo. La salida de Balerdi vuelve a poner en foco la sanidad de los jugadores de la 'albiceleste'.

El viernes Scaloni celebró que Lionel Messi "viene bien" y entrenó con el resto del plantel, tras recuperarse de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último partido del Inter Miami.

Messi podría diputar algunos minutos del duelo de este sábado y también estará a la orden el duelo de este sábado y el martes ante Islandia en Alabama, en la última presentación albiceleste tras debutar en el Mundial.

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