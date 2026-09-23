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Del Mundial 2026 al Valencia: Javier Aguirre inicia un nuevo ciclo y hace historia a sus 67 años

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Javier Aguirre - Foto EFE
Javier Aguirre - Foto EFE
El técnico mexicano vuelve a LaLiga tras dirigir a su selección en la Copa del Mundo y asumirá un Valencia que pelea por salir de la zona de descenso.

Javier Aguirre no se demoró en encontrar un nuevo desafío luego de dirigir a México en el Mundial 2026. El entrenador mexicano ha sido anunciado este miércoles como nuevo técnico del Valencia, en un regreso a LaLiga que aparece a tan solo unas semanas tras su participación en la Copa del Mundo.

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El Valencia confirmó que Aguirre ha firmado hasta el final de la temporada 2026-2027, con una opción para extender el vínculo por una temporada más. El técnico va a ocupar el puesto que dejó Carlos Corberán, destituido por el mal comienzo del equipo en el campeonato español.

Su llegada tiene también un componente histórico. Con 67 años, Aguirre será en el entrenador de mayor edad en debutar al frente del Valencia y de igual forma, en el técnico más veterano en dirigir un partido del conjunto de Mestalla. Su estreno está se prevé para el 11 de octubre frente al Racing de Santander.

El nuevo entrenador llega a España después de cerrar su tercera etapa como seleccionador de México. Aguirre ha dirigido al combinado anfitrión en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, campeonato en el que el equipo llegó hasta los octavos de final.

México finalizó su participación frente a Inglaterra, que se impuso 3-2 en el Estadio Ciudad de México. El conjunto mexicano acabó el campeonato con cuatro victorias, una derrota y cuatro porterías imbatidas.

Para Aguirre, esa fue su tercera participación como entrenador de México en un Mundial, esto luego de las ediciones de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Su trayectoria mundialista igualmente incluye otras funciones dentro de una selección mexicana que conoce desde hace décadas.

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Ahora bien, el escenario es muy distinto. El Valencia atraviesa un complicado inicio de temporada y ocupa puestos de descenso, con apenas cuatro puntos y una victoria en las primeras jornadas del campeonato. El club contempla que la experiencia del mexicano pueda ayudar a cambiar la dinámica del equipo.

El Valencia será también el séptimo club español dirigido por Aguirre. Antes estuvo en Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, llenando una extensa experiencia en el fútbol español.

Su carrera en LaLiga además incluye la clasificación del Osasuna para la Champions League, el regreso del Atlético de Madrid a la más alta competición europea y la Copa del Rey conquistada con el Zaragoza en el año 2004.

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