PSG ante Roma y Real Madrid contra PSV: así se disputará una nueva jornada decisiva de la Champions League
Este martes arranca una nueva jornada de la Champions League que será decisiva para varios equipos en busca de la clasificación a la siguiente ronda.
La jornada se extenderá hasta el miércoles 25 de noviembre para completar 18 partidos en total.
Entre los partidos más destacados de este martes se encuentran Galatasaray frente al Aston Villa y Feyenoord ante Porto.
A su vez, se medirán Arsenal ante el Dortmund y Real Madrid, segundo en la tabla general, contra el PSV de Países Bajos.
La jornada del miércoles contará con los encuentros destacados entre el líder Paris Saint-Germain ante AS Roma, Sporting CP contra Manchester United y Lille frente al Bayern de Múnich.
Así se disputará la jornada quinta de la Champions League
Martes, 24 de noviembre de 2026
Galatasaray vs. Aston Villa
Bodø/Glimt vs. LASK Linz
Feyenoord vs. FC Porto
Arsenal vs. Borussia Dortmund
Slovan Bratislava vs. Real Betis
Real Madrid vs. PSV Eindhoven
RB Leipzig vs. RC Lens
Como vs. AEK Atenas
Manchester City vs. Napoli
Miércoles, 25 de noviembre de 2026
Slavia Praga vs. Villarreal
Sabah vs. FC Barcelona
Paris Saint-Germain vs. AS Roma
Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe
Inter de Milán vs. VfB Stuttgart
Sporting CP vs. Manchester United
Atlético de Madrid vs. Viking
Lille vs. Bayern de Múnich
Club Brujas vs. Liverpool