“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

En medio de la tragedia por los terremotos en Venezuela, los presos políticos también son víctimas de esta dolorosa situación, pues han perdido a sus seres queridos, a quienes ni siquiera han tenido la oportunidad de dar el último adiós; otros incluso aún siguen siendo víctimas de represión. Para hablar de este tema, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal y abogado defensor de derechos humanos, conversó con el programa La Tarde de NTN24.