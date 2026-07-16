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Jueves, 16 de julio de 2026
Jueves, 16 de julio de 2026
Presos políticos en Venezuela
Programa: La Tarde

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio de la tragedia por los terremotos en Venezuela, los presos políticos también son víctimas de esta dolorosa situación, pues han perdido a sus seres queridos, a quienes ni siquiera han tenido la oportunidad de dar el último adiós; otros incluso aún siguen siendo víctimas de represión. Para hablar de este tema, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal y abogado defensor de derechos humanos, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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