Ciudad costera de Sudamérica anuncia celebración de sus 501 años por todo lo alto: reconocidos cantantes estarán presentes

Una ciudad costera de Sudamérica presentó el jueves la programación de la celebración oficial de sus 501 años que tendrá lugar en la última semana de este mes de julio.

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Se trata de Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, que del 23 al 29 de julio, conmemorará su fundación con una nueva edición de la 'Fiesta del Mar 2026', en una agenda que reunirá conciertos, competencias náuticas, actividades culturales y desfiles.

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El anuncio fue realizado por el alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, quien destacó que la celebración es una oportunidad de compartirle a Colombia y el mundo el significado de ser samario.

"Hablar de la Fiesta del Mar es hablar de cultura, de música, de gastronomía, de tradición y de encuentro. Es hablar de los barrios, de los corregimientos, de nuestros artistas, de nuestros pescadores, de nuestros deportistas y de todos aquellos que han contribuido a construir el alma de esta ciudad", dijo Pinedo en una evento de prensa en Bogotá sobre el lanzamiento.

¿Qué cantantes estarán presentes en la celebración?

Uno de los momentos más esperados llegará el 28 de julio cuando el artista colombiano Beéle sea el gran protagonista de la 'Gran Serenata a Santa Marta', el evento central de la celebración.

El cantante, una de las figuras más importantes de la música colombiana y latina en la actualidad, le cantará a la ciudad junto a otros destacados artistas nacionales.

Gusi y Churo Díaz acompañarán una velada que además incluirá la Coronación de la Capitana Nacional del Mar, uno de los actos más representativos de la festividad.

La 'Fiesta del Mar 2026' también estrenará su himno oficial, '35 Grados', una canción interpretada por el colectivo Samarian Flavor conformado por Mane Ariza, Yera, Lalo Ebratt, L'Omy, Blindaje 10, Estereobeat, Reynell y Theo, quienes unieron sus voces en un homenaje a su propia ciudad.

Ese sencillo, cabe resaltar, fusiona sonidos tradicionales del Caribe con elementos contemporáneos como el house en una propuesta vibrante.

La música continuará siendo uno de los ejes centrales durante toda la semana. El Concierto Gospel contará con la participación de Evan Craft y Montesanto; el tradicional encuentro Acordeones y Mar tendrá como invitados principales a Elder Dayán Díaz, Checo Acosta y otros intérpretes; mientras que la Verbena del Mar celebrará el talento local con el show musical del colectivo Samarian Flavor.

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La agenda musical continuará con el Concierto de Compositores Vallenatos, que reunirá a maestros como Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón, en un homenaje a uno de los géneros más representativos de la región Caribe.