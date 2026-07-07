María Corina Machado reitera que regresará a Venezuela y dice que es una promesa que se cumple "paso a paso"

La líder democrática de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se pronunció este martes sobre la situación que viven los venezolanos en medio de la desolación e incertidumbre, tras la tragedia provocada por los fuertes terremotos donde muchos han sido abandonados por el Estado. También aprovechó el espacio para dejar claro que su intención de regresar permanece intacta.

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"Sé que están agotados. Sé que sienten que se terminan los días en los que todo el mundo mira hacia Venezuela, y que ahora viene lo más duro: el silencio, el polvo, la espera. Y sé que muchos temen que también nosotros los abandonemos, que el país olvide cuando se apaguen las cámaras”, dijo el líder Machado por medio de su red social de X.

Esto haciendo referencia a varios de los grupos de rescatistas extranjeros, los cuales, luego de días de trabajo bajo los escombros, han retornado a sus países de origen.

Ante esto, la líder democrática envió un mensaje de acompañamiento a sus compatriotas, por medio del cual dejó claro que sigue al tanto de la situación, pese a los impedimentos que se han presentado de por medio para su regreso.

"Todas las fibras de mi alma han querido estar físicamente con ustedes desde el primer minuto (…) Me han puesto obstáculos. Pero hay algo que no pueden impedir: que esté con ustedes. Porque yo estoy del mismo lado de esa frase en la pared. Del lado donde hay vida”, señaló.

Una vez más, como desde el inicio de esta devastadora tragedia que impactó a Venezuela el pasado 24 de junio tras los fuertes sismos, María Corina Machado dejó en firme su compromiso para volver y, junto a su pueblo, reconstruir Venezuela.

"Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado. “Del lado donde hay vida”, sentenció la líder democrática.

Cabe resaltar que, desde hace más de una semana, María Corina Machado ha demostrado su deseo de regresar para apoyar a sus compatriotas en medio de la tragedia, pero en medio de esa intención, Estados Unidos, quien se encuentra mediando la transición democrática en la nación sudamericana, ha insistido en que aún no es el momento.