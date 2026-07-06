La NASA revela día en julio en el que en el amanecer la Luna, Marte, Saturno y Urano formarán asombrosa alineación

Los entusiastas del espacio tienen una cita este mes de julio, ya que la NASA ha publicado recientemente su guía oficial de observación astronómica destacando una serie de fenómenos visuales que podrán ser vistos a simple vista y otros con la ayuda de binoculares o telescopios sencillos.

El primer gran evento ocurrirá durante la madrugada de los días 11 y 12 de julio. Antes de la salida del sol, quienes miren hacia el este van a observar la alineación de la luna y los planetas en esa mañana.

La Luna en su fase menguante servirá para localizar a Marte visible como un punto rojizo y un brillante Saturno. En esa misma franja se encontrará Urano aunque debido a su baja luminosidad requerirá el uso de binoculares para ser detectado.

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El regreso del cometa 10p/tempel 2

El hecho más importante para los astrónomos y aficionados llegará el 14 de julio, las condiciones de oscuridad serán ideales para rastrear el paso del cometa 10p/tempel 2. Se trata de un cometa de periodo corto que regresa al sistema solar aproximadamente cada cinco años y medio. Aunque no será visible.

La NASA señala que apuntando telescopios hacia la constelación de capricornus entre 45 y 60 minutos después del atardecer en zonas libres de contaminación lumínica se podrá apreciar su característico resplandor.

Lo más destacado de la observación del cielo:

7 de julio: Luna en cuarto menguante

11 y 12 de julio: Alineación al amanecer de la Luna, Marte, Saturno y Urano.

14 de julio: Luna nueva y mejor momento para observar el cometa 10P/Tempel 2 y la Vía Láctea desde cielos oscuros.

Finales de julio: los anillos inusualmente delgados de Saturno son un objetivo gratificante para los telescopios.