Este es el récord negativo que podrían alcanzar los Navegantes del Magallanes en la LVBP tras seguidilla de malos resultados

Los Navegantes del Magallanes viven un arranque complicado en la temporada 2026-2027 de la LVBP.

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Con balance de dos victorias y 11 derrotas en sus primeros 13 encuentros, 'la nave turca' está cerca de igualar uno de los peores comienzos registrados en las últimas campañas de la pelota criolla.

La derrota del martes ante los Tiburones de La Guaira, por marcador de 10 carreras a 2, representó el cuarto revés consecutivo para los de Valencia, que ocupan el último puesto de la clasificación.

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Si el equipo pierde sus próximos dos compromisos, llegará a 15 juegos con récord de 2-13, la misma marca que consiguieron las Águilas del Zulia en la campaña 2022-2023.

Según datos citados, ese registro figura entre los peores inicios de los últimos años en el béisbol venezolano.

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La situación resulta llamativa, pues Magallanes llega a esta campaña como campeón vigente, pero todavía no consigue mostrar la regularidad necesaria.

La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) inició el pasado lunes 12 de octubre.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesto por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.