El capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, celebró el lunes en sus redes sociales los dos títulos recientes conquistados por el conjunto argentino y transmitió tranquilidad a los aficionados tras el desmayo que sufrió el sábado en Barranquilla después de vencer a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

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En una publicación difundida en Instagram junto a una imagen de los trofeos correspondientes a la Tabla Anual 2026 y a la Copa Sudamericana, el mediocampista saludó a los seguidores con el mensaje “Buen día, bosteros”, horas después de que una multitud escoltara al plantel en un vehículo descapotable desde el aeropuerto internacional de Ezeiza hasta el predio de entrenamiento del club.

El episodio que preocupó al mundo del fútbol ocurrió el sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, cuando Paredes se desplomó mientras concedía una entrevista televisiva a causa de un fuerte golpe de calor asociado a temperaturas cercanas a 30 °C, 80 % de humedad y una sensación térmica de casi 39 °C.

El desgaste físico también influyó de manera importante, ya que el mediocampista se había recuperado poco antes de un desgarro muscular; tras recibir asistencia médica inmediata en el campo, Paredes logró reincorporarse y dirigirse por sus propios medios al vestuario, lo que alivió la preocupación inicial.

“Parte médico. Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá”, escribió el club en tono humorístico en referencia a las vueltas olímpicas realizadas para festejar el campeonato.

El mediocampista se reincorporó este lunes a los entrenamientos del plantel y apunta a estar disponible para el próximo compromiso del equipo, ya que Boca Juniors enfrentará este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura con el objetivo de prolongar su racha positiva.

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La pronta recuperación de Paredes permitió que la celebración de los títulos continuara sin mayores contratiempos y confirmó que el episodio quedó en un incidente aislado en medio de las exigentes condiciones ambientales de la costa colombiana.