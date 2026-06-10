¡Termina la espera! Estos son los horarios de la jornada inaugural del Mundial de 2026 que arranca este jueves

Después de tanta espera, inicia la edición 23 de la Copa del Mundo, la primera con la presencia de 48 selecciones y con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

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Este jueves 11 de junio, en territorio mexicano, se da inicio el certamen mundialista en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, pues allí se llevará a cabo la primera inauguración del Mundial y el primer juego del Mundial 2026.

Teniendo en cuenta el sorteo de la fase de grupos llevado a cabo a cabo por la FIFA, el grupo A será el encargado de iniciar su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Así se jugará la jornada inaugural del Mundial 2026

La primera jornada del certamen mundialista que se disputará este jueves 11 de junio y estará a carga de la anfitriona México, la cual, luego de la ceremonia inaugural, saltará al terreno de juego para medirse ante su similar de Sudáfrica.

El encuentro entre 'El Tri' y el combinado africano está programado para la 1:00 pm hora local, en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México (2:00 pm hora colombiana).

Esta será la segunda vez en la historia que estas dos selecciones se enfrentarán en el juego inaugural de un Mundial; el primero de ellos fue en Sudáfrica 2010.

Entretanto, el cierre de la primera fecha del grupo A de la Copa del Mundo estará a cargo de los combinados de Corea del Sur y República Checa, los cuales se enfrentarán en el estadio Akron, Zapopan, desde las 8:00 pm hora mexicana (9:00 pm hora colombiana).

Así se complementa la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026

12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. Estadio BMO Field, Toronto. 2:00 pm

Estados Unidos vs Paraguay. Estadio SoFi, Inglewood. 8:00 pm

13 de junio

Qatar vs Suiza. Estadio Levi's, Santa Clara. 2:00 pm

Brasil vs. Marruecos. Estadio MetLife, East Rutherford. 17:00 h.

Haití vs. Escocia. Estadio Gillette, Foxborough. 20:00 h.

Australia vs Turquía. BC Place, Vancouver. 11:00 pm,

14 de junio

Alemania vs. Curazao . Estadio NRG, Houston. 12:00 h.

Costa de Marfil vs.Ecuador. Lincoln Financial Field, Filadelfia 3:00 p.m.

Países Bajos vs. Japón. Estadio AT&T, Arlington. 6:00 pm

Suecia vs. Túnez. Estadio BBVA, Guadalupe. 9:00 pm

15 de junio

España vs. Cabo Verde. Estadio Mercedes-Benz, Atlanta. 23:00 horas.

Bélgica vs. Egipto. Estadio Lumen Field. 14:00 horas.

Arabia Saudita vs. Uruguay. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 17:00 h.

Irán vs. Nueva Zelanda. Estadio SoFi. 8:00 pm

Martes, 16 de junio

Francia vs. Senegal. Estadio MetLife, East Rutherford. 14:00 h.

Irak vs. Noruega. Estadio Gillette, Foxborough. 17:00 h.

Argentina vs. Argelia. Estadio Arrowhead, Kansas City. 20:00 h.

Austria vs. Jordania. Estadio Levi's, Santa Clara. 23:00 h.

Miércoles, 17 de junio

Portugal vs. República Democrática del Congo. Estadio NRG, Houston. 12:00 m.

Inglaterra vs Croacia. Estadio AT&T, Arlington. 3:00 pm

Ghana vs. Panamá. Campo BMO, Toronto. 6:00 pm

Uzbekistán vs. Colombia. Estadio Azteca, Ciudad de México. 9:00 pm

Nota: Los horarios que allí se proyectan son hora de Colombia.