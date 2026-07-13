Nayib Bukele buscará su tercer mandato en El Salvador, su partido lo designó como candidato presidencial

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una reforma que permite la reelección indefinida.

Te puede interesar:



Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado aspirante presidencial la noche del domingo en las elecciones internas del partido de gobierno Nuevas Ideas, en las que participó como único postulante.

El mandatario, de 44 años, goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el que hasta hace unos años era el país sin conflicto bélico más violento del mundo.

VEA TAMBIÉN El Salvador aprueba la cadena perpetua para menores condenados por violación, asesinato o terrorismo o

Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales a costa de violaciones de derechos humanos y limitación de libertades.

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, abolió el límite a solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una "muerte de la democracia".

Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El actual período presidencial fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales, por lo que terminará en 2027.

Sin una oposición que le haga sombra, el gobernante derechista se presentará en los comicios en fórmula con su vicepresidente Félix Ulloa.

En las internas, el partido también designó a sus candidatos a diputados y alcaldías.