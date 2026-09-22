Delantero histórico de la Selección Colombia le dice adiós al fútbol: su último partido como profesional será en diciembre

El delantero Teófilo Gutiérrez, exjugador de River Plate y de la Selección Colombia, anunció el lunes que en diciembre se retirará del fútbol profesional tras 19 años de carrera.

Gutiérrez, de 41 años, aseguró que tendrá su "último baile" el 19 de diciembre en una ceremonia de despedida en el estadio Metropolitano de la ciudad caribeña de Barranquilla.

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“Va a ser un show espectacular”, afirmó Gutiérrez al referirse a la despedida, para la que espera reunir alrededor de 65.000 personas. El evento contará con antiguos compañeros, figuras de los equipos en los que jugó y representantes de la Selección Colombia de 2014. También anunció la participación de artistas musicales.

"Va a haber tres cantantes internacionales, va a venir River Plate, la Selección Colombia 2014, muchos compañeros que jugaron conmigo en otros clubes", agregó.

Asimismo, conocido por polémicas fuera y dentro del campo, Gutiérrez tuvo momentos altos en su carrera como delantero goleador, pero que también aportaba en la creación.

Debutó como profesional con el Junior en 2007. Desde entonces, tuvo varios pasos por el equipo Tiburón, del que es ídolo y con el que ganó cinco ligas y dos copas nacionales.

A lo largo de su carrera jugó también para el Cruz Azul de México, el Sporting Lisboa de Portugal, el Trabzonspor de Turquía y el River Plate de Argentina.

Conquistó los corazones de la exigente afición del Millonario al levantar tres copas continentales: la Sudamericana 2014 y la Libertadores y la Recopa en 2015, además de ser campeón del fútbol argentino en 2014.

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Fue parte de la recordada Selección Colombia que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014, la mejor participación mundialista de los cafeteros.

En la Tricolor, Teo marcó 15 goles en 52 partidos y se abrió espacio en la titularidad junto a emblemas como James Rodríguez, Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado.

Gutiérrez, nacido en un barrio pobre de Barranquilla conocido como La Chinita, también destacó en la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo 2014 por marcar seis goles en once partidos.

Ahora, Teófilo Gutiérrez afrontará los últimos meses de su carrera con Junior antes de cerrar su etapa como futbolista profesional el 19 de diciembre de 2026, en el Metropolitano de Barranquilla.