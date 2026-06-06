Millonaria deuda que mantiene el régimen de Venezuela impediría que dos de los bancos más importantes del mundo operen en el país

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe (CAF) no podrán operar en Venezuela hasta que el país cancele la deuda que alcanza los 2.500 millones de dólares con cada una de las instituciones, según lo indicó Adriana D’Elia.

En un foro organizado por la ONG Transparencia Venezuela, D’Elia dijo que “Ni CAF ni BID pueden comenzar a operar en Venezuela hasta que se pague la deuda, es decir, no puede haber operaciones de crédito ni tener proyectos de inversión hasta que Venezuela no pague la deuda”.

Señaló que el país bolivariano “tiene 2.500 millones de dólares con el BID y algo similar con CAF y es un proceso que va a ser complejo”.

Sin embargo, reveló que “se ha hablado de que la posibilidad de pago pase por los fondos de Derechos Espaciales de Giro que tiene Venezuela en el FMI”, los cuales son equivalentes a 5 mil millones de dólares.

Por el momento, advirtió que mientras siga cargando deudas, la relación se limitará a “cooperaciones técnicas de información y de diseño de programas, pero que no pueden ser ejecutados (…) Si no le paga al BID y a CAF va a ser mucho más complejo”.

Cesación de pagos

El régimen de Venezuela entró en mora oficial con el BID en mayo del 2018, por otro lado, la CAF le otorgo préstamos entre 2017 y 2018, en los dos casos el país se declaró en condición de no devengamiento tras cumplirse el límite de 180 días sin poder cubrir los pagos correspondientes.

En ese contexto, D’Elia expresó su preocupación, ya que “ahora mismo no tenemos información de Venezuela, no tenemos capacidad real de entender lo que está pasando”, concluyó en el Foro.