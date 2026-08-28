Presidente de la Reserva Federal califica la inflación en Estados Unidos como "preocupante" tras superar el 3%

El presidente de la Reserva Federal (Fed) consideró este viernes que la inflación en Estados Unidos es "preocupante" y dijo que difícilmente podría calificar de "restrictiva" la política monetaria de la institución, antes de la próxima reunión para definir las tasas de interés.

"En su conjunto, difícilmente podría describir las condiciones financieras como restrictivas", declaró Kevin Warsh en su primer discurso en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, en el oeste de Estados Unidos.

El banco central de Estados Unidos no ha logrado alcanzar su objetivo de inflación a largo plazo del 2% durante más de cinco años. Esta semana el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador preferido de la Reserva Federal, se situó en 3,7%

Warsh, quien se ha mostrado reticente a compartir sus opiniones sobre la economía desde que asumió el cargo, afirmó que el "enfoque predominante del banco central en este momento debería centrarse en los precios".

"Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de manera clara y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo pendiente", señaló.

La Reserva Federal ha mantenido los tipos de interés estables a lo largo de 2026, pero un grupo creciente de responsables de política monetaria reclama subir los tipos para combatir la inflación alimentada por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y su guerra contra Irán.

En su última reunión de julio, la Fed volvió a mantener los tipos sin cambios, pero una cuarta parte de los miembros con derecho a voto del comité encargado de fijar las tasas expresó su desacuerdo y abogó por una subida inmediata.

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En sus perspectivas económicas, Warsh también destacó algunos aspectos positivos.

"Me impresiona el desempeño general de la economía, que parece haberse fortalecido", declaró, citando indicadores como el gasto de capital empresarial, los beneficios corporativos y el gasto de los consumidores.