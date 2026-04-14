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Donald Trump

“El presidente Trump está muy angustiado por esto”: experto sobre el aumento de la inflación en EE. UU.

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alberto Bernal, magíster en macroeconomía, habló con el programa La Tarde de NTN24 sobre el impacto que ha tenido el conflicto en Oriente Medio en la economía global, especialmente la de EE. UU.

Desde el inicio del conflicto en el Golfo Pérsico, los Estados Unidos se han visto impactados con el incremento de la inflación, que durante el mes anterior aumentó en un 3.3%, rompiendo la tendencia a la baja y llegando al punto más alto durante los dos últimos años, situación que comienza a desatar preocupación en la ciudadanía.

No es para menos, pues al igual que a la nación norteamericana, otros países se ven afectados por las tensiones geopolíticas que comienzan a afectar al ciudadano común.

Para hablar sobre este tema, el programa La Tarde NTN24 conversó con Alberto Bernal, magíster en macroeconomía.

Berna manifiesta que el “incremento que se vio en marzo pocas veces se ha visto en la historia (…) la gasolina subió 36% en Estados Unidos en un mes”, lo cual representa un impacto importante que al final “tiene efecto sobre el consumidor y, por lo tanto, sobre los mercados”.

Agregó que “es un tema bien importante para el bolsillo de los norteamericanos y del bolsillo de la clase media”.

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De igual manera, el jefe de estrategia global en XP Investments manifestó que “este problema es tan grave, tan grande”, teniendo en cuenta el tiempo al que se pueda extender.

Para Alberto Bernal: “Cuando los problemas son demasiado graves, se tienen que solucionar a las buenas o a las malas, y yo creo que en esta situación de infarto que estamos viendo en el Golfo Pérsico, hay un país que quiere generar este infarto y hay 193 países que están sufriendo”.

Bernal indicó que China es una de las naciones que más se encuentra sufriendo los efectos del conflicto en Oriente Medio, ya que “es el mayor comprador de petróleo del mundo” en esta región.

Aunque dejo claro que Estados Unidos se encuentra absuelto de un racionamiento de gasolina, ya que no depende del petróleo del Golfo Pérsico, como sí sucede a otros países, se podría ver afectado en las elecciones de medio término si el conflicto en Oriente Medio persiste.

“Si Trump llega a perder el control del Senado de la República, que tiene 53 miembros republicanos (…) el primer artículo de ley que entraría en el nuevo congreso, que tendría mayoría demócrata, sería un juicio en contra del presidente”, indicó.

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“El presidente Trump está muy angustiado por esto, por eso creo que es extremadamente importante para la Casa Blanca que este problema se acabe en corto plazo”, sentenció el experto.

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