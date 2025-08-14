La Vinotinto jugaría en Estados Unidos antes del Mundial: periodista revela posible primer rival luego de las Eliminatorias Sudamericanas

El periodista deportivo argentino Gastón Edul reveló este jueves durante una transmisión digital el que sería el primer rival de La Vinotinto una vez terminadas las Eliminatorias Sudamericanas.

La información llegó con el cronograma de encuentros amistosos que jugará la selección de Argentina, que tuvo un cambio con uno de sus partidos pactados, pues, aunque se creía inicialmente que enfrentaría a México, Edul confirmó que ese partido ya no se jugará.

VEA TAMBIÉN "La nueva casa de La Vinotinto": definen el estadio en el que la selección venezolana jugará la nueva Liga de Naciones Conmebol o

"Está confirmado que no se juega Argentina - México. Ya está dicho. México va a jugar contra Ecuador", contó Edul, antes de confirmar cuál sería el primer rival de Venezuela.

De acuerdo con lo que Edul adelantó, Venezuela se podría enfrentar contra la selección de Argentina en el primer amistoso luego de las Eliminatorias Sudamericanas.

En ese sentido, la actual campeona del mundo sería el primer rival de La Vinotinto y viceversa en el duelo que, de acuerdo con lo que afirmó el periodista, se podría jugar en el Soldier Field Stadium de Chicago el 8 de octubre.

"Esto no está confirmado, pero las charlas están avanzadas. Hay grandes chances de que sea Argentina - Venezuela", expresó Edul, que adelantó que el segundo rival de Argentina podría llegar a ser contra un rival asiático, ya sea Corea del Sur o la India.

Así las cosas, Venezuela se enfrentaría a Argentina dos veces en 35 días, teniendo en cuenta que disputan la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas programada para el cuatro de septiembre.

La gestión del que sería un partido de preparación para la máxima cita, en caso de que La Vinotinto asegure su cupo —ya sea directo o de repechaje—, se hace más viable por la nacionalidad del estratega de los venezolanos.

Y es que el argentino Fernando 'Bocha' Batista es el actual entrenador de la selección absoluta de Venezuela, quien, cabe resaltar, fue internacional con La Albiceleste en sus épocas de jugador.

Batista, además de pertenecer actualmente a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), hizo parte también del cuerpo técnico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras su paso en 2018-2021 por el banquillo gaucho a cargo de las categorías Sub-20 y Sub-23.

Gracias a ese pasado y a los vínculos suyos como los de los integrantes de su cuerpo técnico con la federación argentina, el partido podría estar concretándose y sería una gran oportunidad para que la selección venezolana se mida con un rival que, capitaneado por Lionel Messi, tiene una actualidad importante tras ganar sus últimas competencias disputadas.

Los de Batista, entretanto, están actualmente concentrados en cerrar con broche de oro las Eliminatorias Sudamericanas, pues se encuentran cerca de hacerse con su primer boleto a una Copa Mundial de la FIFA en toda su historia.

VEA TAMBIÉN "No me arrepiento": jugador venezolano dice no sentir remordimiento por rechazar a La Vinotinto para jugar con la selección española o

Después del primer choque definitivo en Buenos Aires contra los dirigidos por Lionel Scaloni, aún como parte de la carrera mundialista, Venezuela se medirá en el que será el último partido de las Eliminatorias contra su vecina Colombia, que espera asegurar su cupo contra Bolivia en el primero de los dos últimos duelos y no llegar a definir una clasificación contra sus colegas bolivarianos.