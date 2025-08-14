Pocas horas para que Putin pise suelo occidental por primera vez desde la invasión a Ucrania: Trump eligió una base militar para la cumbre con el presidente ruso

Donald Trump está cambiando la historia con su cumbre en Alaska en la que se reunirá Vladimir Putin, invitando al líder ruso a tierras que una vez pertenecieron a Moscú y reuniéndose con él en una base militar que monitoreaba a la Unión Soviética.

La ubicación es aún más sorprendente porque Putin está acusado por la Corte Penal Internacional, y la cumbre del viernes marca la primera vez que se le permite ingresar a un país occidental desde que invadió Ucrania en febrero de 2022.

VEA TAMBIÉN Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska o

Los dos líderes se reunirán en la base aérea de Elmendorf, cuyo lema es "Top Cover for North America" (Cobertura superior para América del Norte).

Trump ha dicho que Putin sugirió la cumbre y no está claro hasta qué punto el presidente republicano pensó en el simbolismo de la base de Alaska, todavía anhelada por algunos nacionalistas rusos.

Pero George Beebe, exdirector de análisis de Rusia en la CIA, dijo que el escenario de Alaska mostraba un énfasis en lo que une a las dos potencias (la historia y el Océano Pacífico) en lugar de una rivalidad o el conflicto en Ucrania.

"Lo que está haciendo aquí es decir: 'Esto no es la Guerra Fría. No estamos repitiendo la serie de cumbres de la Guerra Fría que tuvieron lugar en estados neutrales'", sostuvo Beebe, ahora director de 'Gran Estrategia' en el Instituto Quincy para una Gestión Responsable del Estado, que apoya la moderación militar.

"Estamos entrando en una nueva era, no sólo en la relación bilateral entre Rusia y Estados Unidos, sino también en el papel que esta relación desempeña en el mundo", expresó.

Rusia había colonizado Alaska desde el siglo XVIII, pero en su afán por rentabilizar su colonia y paralizada por la Guerra de Crimea, el zar Alejandro II la vendió a los Estados Unidos en 1867.

El entonces secretario de Estado, William Seward, fue ridiculizado por la compra, apodada "la locura de Seward" debido a la percibida falta de valor de Alaska, pero el territorio luego demostró ser estratégicamente crucial.

Estados Unidos se apresuró a construir lo que se convirtió en la Base Aérea Elmendorf después de que el Imperio del Japón se apoderara de algunas de las islas Aleutianas tras su ataque sorpresa a Pearl Harbor en 1941.

Luego, con la Guerra Fría, Elmendorf se convirtió en un centro clave para observar los movimientos soviéticos a través del estrecho de Bering.

Hace apenas nueve meses, un avión de vigilancia electrónica de Elmendorf y otros aviones estadounidenses volaron para rastrear aviones rusos que volaban frente a la costa de Alaska.

Con más de 800 edificios y más de 10.000 efectivos militares, Elmendorf es la instalación militar más grande de Alaska y también es conocida como parada de reabastecimiento de combustible del presidente y el secretario de Estado de Estados Unidos cuando viajan a Asia.

En previsión de la llegada de Putin, algunos residentes locales han pintado banderas ucranianas en sus tejados, en aras de que el líder ruso las vea durante el descenso de su avión.

VEA TAMBIÉN ¿Qué se espera del encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska? o

La herencia rusa de Alaska todavía es visible de formas aisladas, incluso a través de una catedral ortodoxa rusa con cúpula azul en Anchorage, construida en la década de 1960.

Pero Alaska también se ha convertido en hogar de ucranianos, tanto antes como después de la invasión de Putin.