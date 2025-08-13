NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Japón

Caos, indignación y disculpas: McDonald's en el ojo del huracán tras ofrecer cartas de Pokémon en sus menús infantiles

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
La campaña de la cadena de comida rápida se descontroló rápidamente, con clientes que acudieron en masa para comprar grandes cantidades de menús únicamente con el objetivo de revender las cartas a un precio más alto en sitios de comercio en línea.

McDonald’s Japón se disculpó tras el fiasco de una campaña de marketing que ofrecía cartas de Pokémon de edición limitada con la compra de menús infantiles "Happy Meals", provocando largas colas y una ola de indignación en las redes sociales por el desperdicio de comida.

En Japón, las célebres cartas de los "monstruos de bolsillo" son un auténtico fenómeno, tanto entre los niños como entre algunos adultos.

Lanzada el viernes, la campaña de la cadena de comida rápida se descontroló rápidamente, con clientes que acudieron en masa para comprar grandes cantidades de menús únicamente con el objetivo de revender las cartas a un precio más alto en sitios de comercio en línea.

Las redes sociales también se llenaron de comentarios negativos sobre las largas colas en los restaurantes McDonald’s, acompañados de fotos no verificadas que mostraban bolsas de plástico repletas de hamburguesas y papas fritas sin consumir.

Algunos bromearon llamando a la campaña "Unhappy Meals", en contraposición al famoso "Happy Meal".

"No pude comprar un Happy Meal para mi hija por culpa de esa gente", publicó un usuario en X.

"Estoy seguro de que hay aficionados adultos de Pokémon que realmente quieren las cartas, pero estos revendedores son realmente vergonzosos", se quejó otro.

"Van (a los restaurantes) para coleccionarlas y luego tiran la comida", lamentó otro más.

Problemas similares ya se habían presentado en otras campañas de McDonald’s en el pasado, incluidas colaboraciones con series de manga como Chiikawa.

Al anunciar esta última campaña, la empresa insistió en que cada persona podía comprar un máximo de cinco menús.

En un comunicado emitido el lunes, McDonald’s reconoció que hubieron "casos de compras masivas por parte de clientes motivados por la reventa, lo que condujo al desperdicio de nuestra comida".

El grupo añadió que busca "introducir un límite más estricto" en futuras operaciones de este tipo.

"Cualquier intento de compra que supere el límite permitido, de hacer la fila varias veces o de comportarse de forma intimidatoria con nuestro personal resultará en la negativa de venta", señaló la empresa.

El gigante estadounidense de la comida rápida también prometió solicitar a las plataformas de comercio en línea que tomen medidas más eficaces contra la reventa abusiva de estas cartas Pokémon.

