Jueves, 14 de agosto de 2025
Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

agosto 14, 2025
Por: Saúl Montes
El jefe de la diplomacia estadounidense respondió preguntas de NTN24 sobre la situación.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló sobre la situación actual de Colombia luego de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras dos meses de ser baleado durante un acto político en Bogotá.

Durante una rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense respondió preguntas de NTN24 frente a dicho crimen en el país sudamericano y lamentó el aumento de la violencia política que se ha recrudecido en los últimos años.

o

"Muy lamentable lo que hemos visto con la muerte del senador Uribe. Una cosa muy trágica (...) obviamente nos preocupa la violencia política en cualquier país, pero un país como Colombia que ha tenido que sobrevivir tantas épocas tan difíciles, que había progresado tanto, que se encuentre en un momento como este, obviamente nos unimos al pueblo de Colombia y a los esfuerzos de sus instituciones que tanto han hecho para lograr lo que se pudo lograr y lo que no se puede perder", señaló.

Las declaraciones de Rubio tienen lugar un día después del funeral de Uribe Turbay en Bogotá, donde el subsecretario de Estado, Christopher Landau, hizo presencia para representar al Gobierno de Estados Unidos.

El Departamento de Estado había expresado su solidaridad con el pueblo colombiano tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, a quien catalogó como "un líder en ascenso comprometido a servir a su país y fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia".

"El liderazgo, la valentía y el compromiso del senador Uribe con su nación fueron evidentes durante sus años de servicio, y sus contribuciones al progreso democrático de Colombia perdurarán", expresó el Departamento de Estado en un comunicado en el que confirmó la visita de Landau a Colombia.

o

Miguel Uribe Turbay, de 39 años de edad, falleció el 11 de agosto tras estar luchando por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanecía en UCI desde el 7 de junio cuando ocurrió el atentado.

Tras confirmarse su fallecimiento, el cuerpo del joven político fue llevado al Congreso de la República donde familiares, colegas y ciudadanos se acercaron para darle el último adiós en una cámara ardiente.

Una de las imágenes más conmovedoras que marcó la ceremonia se produjo cuando María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, llegó con su hijo Alejandro, de cuatro años, para que se despidiera de su padre.

Tal escena evocó el pasado cuando el propio Miguel, alrededor de la misma edad, tuvo que despedirse de su madre Diana Turbay, también asesinada hace 34 años.

El senador y precandidato fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá el miércoles 13 de agosto luego de una misa celebrada en la Catedral Primada.

