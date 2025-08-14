NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Por medio de un video publicado en redes, Triana denunció lo sucedido.

En las últimas horas se conoció que la camioneta del representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana, fue atacada a tiros mientras salía del municipio La Planta, en el departamento colombiano de Huila.

Por medio de un video publicado en redes, Triana denunció lo sucedido diciendo: “Quiero contarles a todos que estando en el vehículo nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata”.

“Vengo con la policía y la UNP y todavía no hemos recibido apoyo del Ejército, estamos llegando a un municipio llamado Paicol y la ruta está absolutamente sola, pedimos apoyo de la fuerza pública”, añadió.

Para hablar sobre este tema, el político colombiano Julio Cesar Triana habló con La Mañana de NTN24.

En la entrevista, el congresista señaló que, “lo primero que hay que advertir es que en tres distintas desde el año anterior hemos presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por un panfleto que se me entregó en el que decía que era enemigo de la paz y promotor de la guerra”.

“Y con una serie de argumentos decían que me declaraban objetivo militar”, añadió.

Triana afirmó que “el principal problema que tenemos en Colombia es que tenemos unas disidencias de las FARC concentradas más en el narcotráfico y en el bandidaje que en defender una idea política”.

“Estos grupos no tienen una ideología, por eso ir a una mesa de negociación con ellos no se logra negociar nada con quien no quiere la paz, sino que quiere actuar de manera delincuencial”, añadió.

o

Además. Tiene confirmó que el gobierno se comunicó con él y le dijo que “van a revisar mi seguridad para seguramente fortalecerla”.

“Había pedido yo mejorar las medidas por el nivel de amenazas, no solo por ser parte de la oposición, sino por todo lo que he venido denunciando”, puntualizó.

Y agregó: “Hoy lo que más le solicitamos al gobierno es que tome medidas con un gran plan de choque. Un plan ojalá llamado democracia, en donde le den las garantías a todos los candidatos, a quienes pretendemos volver al Congreso o aspirar algo a hacer una campaña sin arriesgar nuestras vidas”.

“Por lo contrario, el atentado que sufrí ayer será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando y arrinconando la democracia en Colombia”, reiteró.

Temas relacionados:

Atentado

Violencia en Colombia

Política colombiana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cualquiera puede ser víctima de una detención arbitraria en Venezuela": Clara del Campo, encargada senior de campañas para las Américas de Amnistía Internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Senadora Paola Holguín - Foto EFE
Elecciones en Colombia

“No importa si no hay garantías, nos vamos a hacer moler por Colombia”: congresista Paola Holguín

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Lápida de Miguel Uribe Turbay. (Foto: Noticias RCN)
Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa

María Claudia Tarazona, habla junto a sus hijas | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Romper una familia, quitarle a una esposa su esposo y a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande": María Claudia Tarazona en misa exequial de Miguel Uribe

Más de Actualidad

Ver más
Visa para Estados Unidos - Foto de referencia: Canva
Visado

País sudamericano anuncia inicio del proceso para la exención de visas de sus viajeros a Estados Unidos

Lina Garrido y Gustavo Petro - EFE
Secuestro

"Hemos retrocedido 20 años": congresista colombiana Lina María Garrido sobre impacto de secuestros en el país

Migrantes en Estados Unidos - Foto EFE
Estados Unidos

Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Economía en Sudamerica - Canva
Cepal

Estas son las economías que más crecerán y las que menos en Sudamérica en 2025: Argentina destaca en lista que deja mal paradas a Venezuela, Bolivia y Ecuador

Uso del VAR en Copa Libertadores de 2022 - Foto: EFE
VAR

Conmebol anunció cambio clave en el VAR que se empezó a ver en los partidos de la Copa Sudamericana

Visa para Estados Unidos - Foto de referencia: Canva
Visado

País sudamericano anuncia inicio del proceso para la exención de visas de sus viajeros a Estados Unidos

Parque Arqueológico - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Parque Arqueológico de San Agustín: la historia precolombina que habita en territorio huilense

Álvaro Uribe Vélez y su hijo Tomás Uribe Moreno - EFE
Álvaro Uribe

Hijo del expresidente Uribe se pronuncia horas antes de que la juez 44 emita la sentencia contra su padre: "Colombia naufraga en narcotráfico y criminalidad"

Superficie lunar - Foto AFP
Luna

En agosto la Luna tendrá una fase poco común que se registra en promedio cada dos años y medio

Santa Fe vs América, uno de los emocionantes juegos de la quinta fecha del FPC - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Dos clásicos imperdibles marcan una atractiva jornada de la Liga BetPlay 2025-II: así disputará la quinta fecha

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano