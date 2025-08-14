“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

En las últimas horas se conoció que la camioneta del representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana, fue atacada a tiros mientras salía del municipio La Planta, en el departamento colombiano de Huila.

Por medio de un video publicado en redes, Triana denunció lo sucedido diciendo: “Quiero contarles a todos que estando en el vehículo nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata”.

“Vengo con la policía y la UNP y todavía no hemos recibido apoyo del Ejército, estamos llegando a un municipio llamado Paicol y la ruta está absolutamente sola, pedimos apoyo de la fuerza pública”, añadió.

Para hablar sobre este tema, el político colombiano Julio Cesar Triana habló con La Mañana de NTN24.

En la entrevista, el congresista señaló que, “lo primero que hay que advertir es que en tres distintas desde el año anterior hemos presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por un panfleto que se me entregó en el que decía que era enemigo de la paz y promotor de la guerra”.

“Y con una serie de argumentos decían que me declaraban objetivo militar”, añadió.

Triana afirmó que “el principal problema que tenemos en Colombia es que tenemos unas disidencias de las FARC concentradas más en el narcotráfico y en el bandidaje que en defender una idea política”.

“Estos grupos no tienen una ideología, por eso ir a una mesa de negociación con ellos no se logra negociar nada con quien no quiere la paz, sino que quiere actuar de manera delincuencial”, añadió.

Además. Tiene confirmó que el gobierno se comunicó con él y le dijo que “van a revisar mi seguridad para seguramente fortalecerla”.

“Había pedido yo mejorar las medidas por el nivel de amenazas, no solo por ser parte de la oposición, sino por todo lo que he venido denunciando”, puntualizó.

Y agregó: “Hoy lo que más le solicitamos al gobierno es que tome medidas con un gran plan de choque. Un plan ojalá llamado democracia, en donde le den las garantías a todos los candidatos, a quienes pretendemos volver al Congreso o aspirar algo a hacer una campaña sin arriesgar nuestras vidas”.

“Por lo contrario, el atentado que sufrí ayer será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando y arrinconando la democracia en Colombia”, reiteró.