El cerebro colombiano que ha participado en las giras de Shakira, Maluma, Ricky Martin, Guns N' Roses, Metallica y Kiss

En la industria del entretenimiento en vivo, los nombres que aparecen sobre el escenario suelen concentrar toda la atención. Sin embargo, detrás de cada gira internacional existe una compleja estructura técnica, estratégica, logística y operativa que hace posible cada espectáculo.

En ese engranaje ha trabajado durante más de 30 años el colombiano 'Teo' Echeverría, nacido en Bogotá en 1977, cuya formación personal no ocurrió únicamente en la capital.

Teo Echevarría creció en el campo tolimense, en un entorno marcado por la vida rural colombiana de las décadas de los ochenta y noventa, donde desarrolló una sólida disciplina práctica, capacidad de adaptación y resolución de problemas que años después trasladaría a la gestión de equipos de trabajo.

Esa decisión marcó el inicio de un camino que aportó a la construcción de las bases de la industria de producción en Colombia y que posteriormente lo llevaría a escenarios internacionales.

Poco antes de cumplir 18 años inició su vínculo con el mundo de los eventos, alternando entre el campo y la ciudad. Lo que comenzó como trabajos de seguridad esporádicos evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una carrera nacional e internacional dentro de la industria del entretenimiento en vivo.

Production Manager, diseñador técnico y consultor internacional de giras, Teo ha participado en proyectos y giras internacionales en más de 70 países, formando parte de estructuras de producción que operan bajo estándares globales en estadios, arenas, festivales y grandes escenarios alrededor del mundo.

A lo largo de su trayectoria ha acompañado producciones de artistas como Guns N’ Roses, Metallica, Deep Purple, Judas Priest, Roger Waters, Kiss, Scorpions, Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, Shakira, Katy Perry y Ed Sheeran, entre muchos otros referentes de la música internacional.

Su experiencia también incluye el desarrollo técnico y operativo de grandes y recordados eventos culturales y de Estado como el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Rock al Parque, la clausura del Mundial Sub-20 FIFA 2011 y la Cumbre de las Américas en Cartagena.

Actualmente forma parte del equipo de producción de Maluma y Ricky Martin. Con Maluma se desempeña como Production Manager, mientras que con Ricky Martin ocupa los roles de Production Designer y Stage Manager, liderando la planificación técnica, el diseño del espectáculo y la coordinación de lo que ocurre sobre el escenario durante los shows en vivo y la consolidación de sus giras.

Cuando se integró a estos artistas ya contaba con una trayectoria consolidada en dirección técnica, producción internacional y diseño de producción para conciertos de gran escala. En años recientes también ha hecho parte de proyectos con artistas y giras como Scorpions – Monsters of Rock Tour, Aventura, The Trilogy Tour (junto a Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull).

Aunque su trabajo ocurre principalmente detrás del escenario, su rol es estructural dentro de la producción: planificación técnica, diseño, liderazgo de estructuras organizativas, coordinación de equipos internacionales, supervisión de montajes, gestión operativa y ejecución de espectáculos en múltiples países bajo estándares globales.

Además, es fundador de Alive Entertainment en Colombia y O’Live Entertainment en Italia, desde donde impulsa proyectos que conectan América Latina con Europa y Estados Unidos, brindando soporte a múltiples promotores de estos mercados y fortaleciendo la industria regional.