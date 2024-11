Cazzu rompe el silencio y se pronuncia por primera vez sobre la relación de Christian Nodal y Angela Aguilar: “me enteré de la misma forma que se enteró todo el mundo”

La cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida en la industria musical como Cazzu, decidió dejar el silencio atrás y sincerarse, sobre todo la polémica que al día de hoy aún la persigue.

Tras su ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal, a las semanas se conoció que el artista estaba saliendo con Angela Aguilar, con quien se casó poco tiempo después de haber anunciado que estaban juntos.

La argentina se mantuvo bastante discreta sobre el asunto y no había salido a decir nada al respecto, mientras que Aguilar afirmó en una reciente entrevista que Cazzu estaba enterada de su romance con Nodal y ningún corazón fue roto en el proceso de anunciar su romance, por lo que tenía “la conciencia tranquila”.

Pues parece que la intérprete de ‘Nada’ se cansó que hablen sobre procesos y cosas que solamente ella sabe cómo manejó y lidió en su momento en donde era el centro de atención de todo el mundo.

Durante una entrevista en el podcast PLP de Luzu TV, la cantante abordó el tema diciendo “yo viví una situación hace unos meses de una separación bastante conflictiva y muy pública que se tornó como un universo paralelo, en donde pasaron un montón de cosas”.

“Y hace poco mantuve silencio por todo ese tiempo, porque me parecía lo correcto, porque soy así. Y hace poco sucedió algo que sí me hizo sentir que estaba en mi límite y que era necesario quizás aclararlo o por lo menos usar mi voz”, añadió.

Cazzu contó que la razón por la que habla después de tantos meses de silencio en el que prefirió evadir el tema es porque “se puso en duda mi integridad como persona”, además de que una persona ajena a ella afirmó cosas que no eran ciertas.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas (Nodal y Angela), que ellos vienen con una relación de muchos meses antes que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento”, agregó.

La artista, de 30 años, explicó que dicha persona insinuó que ella formó parte de un plan, por lo cual se siente en la necesidad de “refutar y decir que es mentira”.

La ‘reina del trap argentino’ señaló que ella sale a hablar porque tiene un público al que respeta y cuida mucho, y por ello, quieren dejar en claro que ella “jamás sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido como el que se está proponiendo”.

“La gravedad es que viene de uno de los protagonistas. Le han hecho tanto daño a mi familia y lo he soportado en silencio, porque me parecía lo correcto. Mi vida cambió de la noche a la mañana”, puntualizó.

Con la voz cortada, Cazzu reveló que su círculo cercano tuvo un papel fundamental en esta situación porque la blindaron de cosas que la podían lastimar, pero que eso no impidió que de igual manera se enterara de cosas de la que no la podían proteger.

“Es la primera vez que siento la necesidad de ponerle un límite a esto. De decir: yo no tenía conocimiento de que ellos dos tenían una relación previa a que se anunciara. A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto” afirmó.

Y agregó que: “Existió la pregunta ¿hay alguien más? La respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios y de redes”.

La rapera comentó que se sorprendió al enterarse de la situación porque conocía a Angela y compartió varias veces con ella, por lo que al principio no creyó que fuera cierto, pero luego se dio cuenta de la realidad.

“Yo realmente pensé que habíamos finalizado este tema. Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió mucho más que un corazón”, expresó la cantante,

La argentina, de 30 años, finalizó diciendo: “fue un proceso muy doloroso (…) Jamás estorbé y jamás tuve la intensión de estorbar. Yo respeté, no solo públicamente, en privado también. Quisiera de que de alguna manera se me retribuya porque no hice nada mal y no le hice nada a nadie”.