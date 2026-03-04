Así suena ‘Algo Tú’, la canción de Shakira y Beéle que se estrenó este miércoles y que promete ser el gran éxito de 2026

La artista colombiana Shakira anunció a través de sus redes sociales su nueva canción en conjunto con el cantante barranquillero Beéle, el tema, ya disponible en todas las plataformas digitales, ha sido denominado “ALGO TÚ”.

De acuerdo con ambos artistas, la colaboración se convierte en un homenaje directo a la cultura de Barranquilla y el Carnaval.

Anteriormente, Shakira ya había presentado fragmentos de su nuevo trabajo discográfico, en el reciente concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México frente a más de 40.000 personas.

“To’ lo bonito queda, queda pegao en el pecho y lo que no sirve, fue, fue, fue. Algo Tú con Beéle. Qué ganas que ya sea 4 de marzo”, publicó la artista previo al estreno de la canción.

En el video que acompaña la canción se observan figuras y referencias de la geografía local y la identidad de Colombia, abordando los lugares más emblemáticos e históricos del país, asimismo, acompañado de expresiones populares y nombres clave de la música tradicional.

Canción que proyecta la cultura colombiana

Algunas líneas de la canción dicen “una orilla de esas del Tayrona (…) voy a hacerte una casa en el aire al laíto de la de Escalona”, haciendo referencia al Parque Nacional Tayrona y destacando al compositor Rafael Escalona.

“Tú y yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos ‘Ay, hombre’ en un vallenato”, destacando los tambores tradicionales y al género del vallenato que ha acompañado al país durante varios años.

Por último, resaltó un departamento de Colombia de forma provocativa, los artistas dicen: “Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca”, sin duda una frase muy llamativa y original.