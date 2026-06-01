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Lunes, 01 de junio de 2026
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On the Road

De vendedor de empanadas a presentador de televisión: la historia de Ariel Osorio

junio 1, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
En su camino profesional resaltó que “muchísimas veces me dijeron que no, mil veces”.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, Ariel Osorio más conocido como 'El Gordo Ariel', presentador y periodista de la farándula colombiana, reveló los inicios de su carrera.

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Yo estudié comunicación social y periodismo”, dijo Osorio. Al tiempo confesó que “con la gran particularidad que la Universidad Externado de Colombia tenía o tiene teatro universitario ininterrumpido más largo, más antiguo de Colombia”.

Además, relató que en su universidad pudo profundizar en el mundo de la actuación, donde la mayoría de sus personajes eran malvados o de comedia, algo que le permitía experimentar su talento.

Sin embargo, resaltó que para conseguir grandes oportunidades “pasó muchísimo tiempo, muchísimas veces me dijeron que no mil veces, yo fui mesero, atendí un billar, yo vendí empanadas y hamburguesas, yo vendía muñecos, yo fui recreador, lo que me tocara para sobrevivir”, resaltando su proceso profesional.

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Destacó que en el medio El Tiempo fue “el mejor vendedor de periódicos”, tiempo después, como resultado de sus frutos, “ahora ingreso nuevamente a presentar mi programa de entretenimiento, esa evolución me enorgullece por lo que he logrado”, admitió conmovido.

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