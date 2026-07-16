Abogado de migrante abatido por ICE asegura que la supuesta droga hallada en su camioneta era sal

El caso de Lorenzo Salgado Araujo, el migrante que murió luego de recibir un disparo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el transcurso de un operativo en Houston, agregó un nuevo capítulo después de que el abogado de su familia asegurara que la sustancia que el FBI agarró como sospechosa dentro de su camioneta era sal usada como suplemento para poder hidratarse mientras trabajaban bajo las altas temperaturas de Texas.

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Según informó NBC News, el FBI pidió una orden de registro del vehículo luego de señalar que uno de sus agentes pudo ver muchas bolsas de plástico con una sustancia blanca cristalina que, a su parecer, podría ser compatible con metanfetamina u otra droga.

No obstante, la abogada Ruby L. Powers negó esa versión y aseguró que se trataba de sal granulada mezclada con limón y agua, una preparación casera que usan con frecuencia los trabajadores de la construcción para reponer electrolitos.

"Una orden de registro no equivale a culpabilidad.

Una sustancia no identificada no es un narcótico confirmado", aseguró Powers en un comunicado, en el que también pidió que el contenido de las bolsas sea analizado prontamente para "limpiar el nombre" de Salgado Araujo y de su hermano, quien permanece bajo custodia del ICE.

El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, de igual forma expresó dudas sobre la hipótesis de que hubiera drogas en la camioneta. De acuerdo con NBC News, el funcionario aseguró que, por la información obtenida acerca de los ocupantes del vehículo, es poco consistente pensar que trasladaban sustancias ilegales.

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Además, consideró como inusual que el FBI hiciera pública la solicitud de la orden de registro antes de que el caso llegara a un gran jurado.

Teare subrayó que el resultado del análisis de la sustancia no modificará la investigación sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes federales. "Esto es una pista falsa que realmente no tiene relación con la investigación de la muerte", sostuvo.

Salgado Araujo falleció la semana pasada luego de que agentes del ICE detuviesen la camioneta en la que se transportaba junto a otros tres trabajadores hacia una obra de construcción en Houston.

El Departamento de Seguridad Nacional mantiene que el hombre intentó atropellar a los agentes, aunque de momento no se han presentado pruebas públicas que respalden esa versión.