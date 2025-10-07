NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Dolly Parton, cantante original de ‘I Will Always Love You’, pasa un mal momento de salud y su hermana pide al mundo “rezar por ella”

octubre 7, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
A través de un mensaje de Facebook Freida Parton aseveró que ha estado rezando por su hermana y pidió a quienes la quieren que recen con ella.

La hermana de Dolly Parton pidió este martes a los fans orar por la cantante estadounidense que recientemente canceló una serie de conciertos por problemas de salud.

"Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly", escribió Freida Parton en Facebook.

"Muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido bien últimamente (...) Y vengo a pedirles a quienes la aman en todo el mundo que recen conmigo", agregó.

"Ella es fuerte y querida, y con todas las oraciones, sé que estará bien".

Dolly Parton, de 79 años, canceló a finales de septiembre una serie de conciertos en Las Vegas por complicaciones de salud no especificadas.

"Como muchos saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos", publicó la leyenda de la música country en redes sociales el 28 de septiembre.

La intérprete de éxitos como "Jolene" no perdió, sin embargo, su característico humor: "¡Debe ser hora de mi revisión médica de los 160.000 kilómetros, aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!".

"Ahora, hablando en serio, dada esta situación no voy a poder ensayar ni montar el espectáculo que quieren ver", anunció.

Parton tenía previstas seis noches de conciertos en diciembre en el Caesars Palace. Las presentaciones fueron pospuestas para septiembre de 2026.

"Y no se preocupen de que me retire porque todavía Dios no ha dicho nada sobre parar", comentó a sus millones de seguidores.

Según medio locales, la cantante también canceló su participación en noviembre en los Premios de los Gobernadores, considerados los Óscar honorarios, una gala que organiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles para honrar a artistas por su trayectoria y aportes humanitarios.

Parton se convirtió en una gran estrella en la década de 1970 con sencillos como "Coat of Many Colors", seguidos de éxitos como "I Will Always Love You", que versionó Whitney Houston, y "9 to 5".

Asesinan de diez disparos a la jefa de la Unidad Forense de Maracaibo

