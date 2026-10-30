¿De cantar para Hugo Chávez a dedicarle una canción a María Corina Machado? Hany Kauam sorprende a sus seguidores con este anuncio

El cantante venezolano Hany Kauam sorprendió a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales en el que envió un mensaje a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

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Según el intérprete de 'La Mujer Perfecta', ya tendría preparada una canción dedicada a la líder de la democracia en Venezuela.

"Un gran fuerte abrazo a mi prima María Corina, ya te escribí la canción, mi amor" , expresó el artista en el audiovisual difundido recientemente.

La declaración no pasó desapercibida entre los usuarios de las plataformas digitales, donde surgieron cuestionamientos.

Cabe recordar que Kauam fue una de las figuras musicales vinculadas al régimen venezolano y participó en la campaña presidencial de Hugo Chávez en 2012.

En aquel momento compuso e interpretó el tema musical 'Chávez, corazón del pueblo'.

Por esa razón, su reciente mensaje a Machado generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes debatieron sobre el contraste entre su antigua cercanía con el oficialismo y sus intenciones actuales.

"Ya va, pero Hany no es superchavista, no sé si sea sarcasmo o vaya en serio con esa propuesta", dijo una usuaria en la plataforma Instagram.

"Luego de que se acabó la tetica del Estado, ahora está pidiendo cacao... Así, muchos artistas a los que se les acabó el enchufe", escribió otra usuaria, también en Instagram.

Hasta ahora, Kauam no ha ofrecido detalles sobre el título, contenido o posible fecha de lanzamiento de la supuesta canción.