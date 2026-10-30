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María Corina Machado

¿De cantar para Hugo Chávez a dedicarle una canción a María Corina Machado? Hany Kauam sorprende a sus seguidores con este anuncio

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Hugo Chávez, expresidente de Venezuela / Hany Kauam, cantante venezolano - Fotos: EFE / Instagram
Hugo Chávez, expresidente de Venezuela / Hany Kauam, cantante venezolano - Fotos: EFE / Instagram
Según el intérprete de 'La Mujer Perfecta', ya tendría preparada una canción dedicada a la líder de la democracia en Venezuela.

El cantante venezolano Hany Kauam sorprendió a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales en el que envió un mensaje a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

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Según el intérprete de 'La Mujer Perfecta', ya tendría preparada una canción dedicada a la líder de la democracia en Venezuela.

"Un gran fuerte abrazo a mi prima María Corina, ya te escribí la canción, mi amor" , expresó el artista en el audiovisual difundido recientemente.

La declaración no pasó desapercibida entre los usuarios de las plataformas digitales, donde surgieron cuestionamientos.

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Cabe recordar que Kauam fue una de las figuras musicales vinculadas al régimen venezolano y participó en la campaña presidencial de Hugo Chávez en 2012.

En aquel momento compuso e interpretó el tema musical 'Chávez, corazón del pueblo'.

Por esa razón, su reciente mensaje a Machado generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes debatieron sobre el contraste entre su antigua cercanía con el oficialismo y sus intenciones actuales.

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"Ya va, pero Hany no es superchavista, no sé si sea sarcasmo o vaya en serio con esa propuesta", dijo una usuaria en la plataforma Instagram.

"Luego de que se acabó la tetica del Estado, ahora está pidiendo cacao... Así, muchos artistas a los que se les acabó el enchufe", escribió otra usuaria, también en Instagram.

Hasta ahora, Kauam no ha ofrecido detalles sobre el título, contenido o posible fecha de lanzamiento de la supuesta canción.

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