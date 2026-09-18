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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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Beéle y Elvis Crespo | Foto: Cortesía
Música

Elvis Crespo y Beéle lanzan "Pa' Bailar" en Bogotá fusionando merengue con sonidos urbanos contemporáneos

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
La celebración en Sala de Despecho reunió a figuras de la industria musical colombiana para el estreno disponible en plataformas digitales.

La noche bogotana del 17 de septiembre fue testigo de un encuentro musical que unió dos generaciones en un mismo escenario. Elvis Crespo y Beéle presentaron "Pa' Bailar", su primera colaboración, en una celebración que convocó a destacadas figuras de la industria del entretenimiento colombiano en la Sala de Despecho.

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El momento cumbre de la velada llegó cuando Beéle sorprendió a Elvis Crespo en medio de la celebración. Ambos artistas compartieron escenario para interpretar en vivo su nueva canción, un tema que fusiona merengue, afrobeat y sonidos urbanos, producido por Andy Clay, Giovel Simón y Alexander Castillo.

La canción, lanzada el 17 de septiembre de 2026, ya se encuentra disponible en plataformas digitales y representa el encuentro entre el merengue tradicional de Elvis Crespo y la propuesta contemporánea de Beéle, artista colombiano reconocido en la escena urbana latinoamericana.

La celebración en la Sala de Despecho contó con la presencia de artistas, empresarios, productores y diferentes representantes de la industria del entretenimiento colombiano. Entre los asistentes estuvieron Karen Lizarazo y Dani Marín, quienes acompañaron una noche que reunió a diferentes protagonistas de la escena musical nacional.

La llegada de Beéle y Elvis Crespo convirtió la noche del jueves en una celebración especial donde el merengue de una generación se encontró con los sonidos contemporáneos de otra, en una misma pista y frente a un mismo público.

Con este lanzamiento, ambos artistas llevan esa conexión generacional también a las plataformas digitales, donde los seguidores de ambos pueden disfrutar de esta fusión musical que promete convertirse en un éxito en la escena latina.

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