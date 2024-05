"Es cine": George Lucas contradice a Martin Scorsese sobre la calidad de las películas de Marvel

George Lucas recibió la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes, en donde fue elogiado por su contribución a la industria del cine al crear sagas tan influyentes como 'Star Wars' e 'Indiana Jones'.

En su visita al festival, el aclamado productor brindó una entrevista al medio Brut, en el que habló de distintos temas como la llegada de las IA, el futuro de la industria y opinó de la polémica alrededor de las películas de Marvel.

Cabe recordar que Martin Scorsese hace algunos años comparó estas cintas de superhéroes con un parque temático y llegó a decir que no las considera cine.

"No las he visto. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más que puedo pensar de ellas, considerando lo bien hechas que están y el buen trabajo que hacen los actores dadas las circunstancias, es que son un parque temático", explicó Scorsese en esa ocasión.