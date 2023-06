“Estoy construyendo un registro para recordarlo el día que no esté”: crudo relato de la hija de Bruce Willis sobre la enfermedad de su padre

Bruce Willis reconocido por sus actuaciones en películas como Pulp Fiction, Armagedón, Lágrimas del sol, entre otras, fue diagnosticado hace varios meses con demencia frontotemporal, producto de padecer afasia, una enfermedad que afecta las habilidades del lenguaje.

Es por eso que la familia de Willis se ha mantenido cerca de él para acompañarlo en esta difícil situación de su vida. Incluso se les ha visto muy unidos en ocasiones especiales y departiendo en espacios de diversión.

No obstante, los días no han sido fáciles para la familia Willis, entre ellos sus hijos, quienes ven desde cerca cómo su padre se ve afectado progresivamente por la enfermedad neurológica que padece, lo cual afecta su memoria.

En una carta publicada para la revista Vogue, Tallulah Willis, hija menor del intérprete, dio a conocer sus impresiones más íntimas sobre lo que ha sido atravesar la enfermedad de su padre y sus propias luchas psicológicas desde que era muy pequeña.

Tallulah reconoció que al momento de enterarse sobre la situación de salud de Bruce Willis, “estaba demasiado enferma para manejarlo”. Cabe resaltar que la hija menor del actor ha padecido de anorexia nerviosa, depresión y un trastorno por déficit de atención.

“Mientras estaba envuelta en mi dismorfia corporal, haciendo alarde de ella en Instagram, mi padre luchaba silenciosamente. Se estaban realizando todo tipo de pruebas cognitivas, pero aún no teníamos un diagnóstico”, narró.

A pesar de quedar en shock al enterarse de la condición de su padre, pudo, tras varios meses, aceptarlo y hoy trata de recopilar los mejores recuerdos de su padre.

“En el pasado tenía mucho miedo de que la tristeza me destruyera, pero finalmente siento que puedo saborear ese tiempo, tomar la mano de mi padre y sentir que es maravilloso”, escribió.

Una de sus aficiones nuevas, es guardar la mayor cantidad de archivos de su padre, entre audios, mensajes y fotografías. Uno de sus objetivos es elaborar un registro completo de las vivencias con Bruce Willis para cuando ya no esté.

“Soy como un arqueólogo, buscando tesoros en cosas a las que nunca solía prestar atención”, indicó.

“Estoy construyendo un registro de mi padre para recordarlo el día que no esté”, añadió.

La hija del actor de 68 años también contó algunos detalles del día a día de su padre. Suele pasar horas y horas en una oficina donde tiene, lo que ella llama, “todas sus chucherías”. Incluso cuenta que una vez entró allí y vio que en un papel estaba escrito el nombre de Michael Jordan sin explicación.

“Ojalá supiera lo que estaba pensando (en cualquier caso, ¡lo tomé! )”, dijo.

“La habitación está llena de las chucherías que ha coleccionado: coches de juguete antiguos, monedas, piedras, objetos de latón. Le gustan las cosas que se sienten pesadas en la mano, que puede girar con los dedos”, relató.

A su vez, destacó las cualidades musicales de su padre, quien también dedicó su vida profesional a ese oficio.

“Siempre hay música sonando. Mi padre es un excelente músico por derecho propio, un consumado armonicista, y le encantan sus canciones antiguas, que abarcan géneros desde Patsy Cline hasta Nina Simone”, sostuvo.

Cabe resaltar que Willis grabó en 1987 su primer álbum, The Return of Bruno.

Además, en 1989 lanzó It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger y en 2001 grabó Classic Bruce Willis: The Universal Masters Collection.