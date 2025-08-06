"Hay varios países que están en silencio mortal": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, sobre nuevo reporte de violación de derechos humanos en Venezuela

La Organización de Estados Americanos (OEA) recibió el miércoles una actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en medio de un recrudecimiento de la persecución política en el país.

La relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mess, presentó un informe contundente ante los embajadores de los países americanos, denunciando una violación sistemática de los derechos humanos y una persecución continua contra las voces críticas al régimen de Nicolás Maduro.

Según el informe, se han documentado 25 muertes en el contexto de la represión estatal, de las cuales 24 fueron por disparos a la cabeza y el tórax, y una por golpiza. La relatora también denunció detenciones ilegales de decenas de presos políticos, algunos de los cuales están desaparecidos y podrían estar siendo sometidos a torturas.

El informe también cuestionó la legitimidad de las elecciones del 28 de julio del año pasado, calificándolas como fraudulentas. La CIDH considera que los resultados publicados por el Centro Nacional Electoral carecen de credibilidad, argumentando que el régimen de Maduro se niega a publicar las actas de votación.

Al respecto, Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, habló en La Tarde de NTN24 sobre la actualización de la situación en Venezuela.

“La comisionada actuó correctamente, pero no hay novedad. No hay novedad en torno a todo lo que está sucediendo. La novedad tendría que producirse justamente de los territorios multilaterales o de los territorios bilaterales. Ya no se puede esperar mucho más desde el punto de vista de la denuncia, porque las denuncias se han hecho todas. El mundo, la comunidad internacional, sabe exactamente lo que está pasando con Venezuela y con su dictadura”, dijo.

Abdala se refirió a la ausencia del Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, en la presentación del informe y consideró que su presencia habría sido importante dada la gravedad de las acusaciones contra el régimen de Maduro.

Asimismo, aseguró que hay países que están en un silencio “mortal” con respecto a la situación que se vive en Venezuela.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está solicitando autorización para hacer una visita en el terreno, pero nadie se quiere comprometer porque en el fondo, hay países que van hasta un punto y luego creen que la propia Venezuela se puede recorrer el camino de la recuperación democrática”, recalcó.