Falleció el actor británico Anthony Head reconocido por sus papeles en 'Buffy, la cazavampiros' y 'Ted Lasso' a los 72 años

El mundo del cine y la televisión despiden este viernes a una gran estrella tras conocerse la muerte del actor británico Anthony Head a los 72 años.

Head reconocido por su papel en la serie 'Buffy, las cazavampiros' y 'Ted Lasso', falleció por complicaciones derivadas de una neumonía, según informó su familia por medio de un comunicado.

Sus hijas, Emily y Daisy Head, afirmaron en el comunicado enviado a BBC, al que han tenido acceso varios medios como Vanity Fair, que su padre: "falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia".

En el escrito las hijas del actor también expresaron que: "ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su trabajo han tenido en tantas personas".

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Y finalizaron diciendo: "sabemos cuánto lo extrañarán sus amigos, colegas y seguidores de los espectáculos en los que participó. Amaba profundamente su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado de haber podido trabajar junto a personas tan excepcionalmente talentosas, en producciones tan maravillosas, a lo largo de una carrera que abarcó varias décadas".

El actor le dio vida a 'Rupert Giles', el vigilante y figura paterna de la protagonista de la serie de 'Buffy, la cazavampiros', Buffy Summers, interpretada por la actriz Sarah Michelle Geller.

Otro proyecto por el que es reconocido es por 'Ted Lasso', en donde interpretó a Rupert Mannion el expropietario del AFC Richmond que le da su propiedad a su esposa, interpretada por Hannah Waddingham.

Head también participó en diferentes proyectos de reconocimiento internacional como 'Merlin', 'Pequeña Gran Bretaña', 'El fantasma de Canterville', 'No hables con extraños' y 'Percy Jackson y el mar de los monstruos'.

Aunque fue reconocido en la pantalla grande, el inglés inició su carrera en el teatro actuando en el musical de 'Godspell' en los 70. Luego participó en producciones como 'Peter Pan', 'Rocky Horror Show Live' y 'Chess'.