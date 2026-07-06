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Lunes, 06 de julio de 2026
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Dictadura en Venezuela

Jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, se reúne con Diosdado Cabello, por quien EE. UU. ofrece USD 25 millones de recompensa

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Reunión entre el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, solicitado por la justicia de los EE. UU.
Reunión entre el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, solicitado por la justicia de los EE. UU.
A través de una foto se puede observar cómo el funcionario norteamericano sostiene una conversación con el señalado miembro de la dictadura venezolana.

El jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, se reunió con el ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, por quien EE. UU. ofrece USD 25 millones de recompensa.

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El encuentro se llevó a cabo debido a la emergencia humanitaria y de seguridad nacional tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

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La foto del "acercamiento" entre el general de la Unión Americana y el integrante de la dictadura venezolana ha despertado comentarios por lo que parece ser una "conversación amena".

Además, se da luego de que el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, John Barrett, también desatara la polémica al aparecer en una foto con Cabello. La imagen en cuestión muestra de frente, en actitud de cercanía, a Barrett y Cabello.

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Cabello, vale recapitular, continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en ese sentido, ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

De hecho, recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó que Cabello sigue siendo considerado un narcoterrorista con pedido de captura por Estados Unidos.

Puntualmente, el jefe de la diplomacia de EE. UU. mencionó: “Nosotros seguimos considerando a Diosdado Cabello como un narcoterrorista”.

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Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

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