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La cantante colombiana Greeicy se solidariza con Venezuela en medio de un concierto: "La Guaira no necesita ser viral; necesita que no la olviden"

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantante colombiana Greeicy / Vigilia en Venezuela por las víctimas de los terremotos - Fotos: EFE
Cantante colombiana Greeicy / Vigilia en Venezuela por las víctimas de los terremotos - Fotos: EFE
El pronunciamiento de la artista latinoamericana se dio en el Cook Music Fest en Tenerife, España.

Recientemente, la cantante colombiana Greeicy se solidarizó con Venezuela durante su concierto en el Cook Music Fest en Tenerife, España.

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En video se ve cómo la artista detuvo su presentación al ver múltiples banderas venezolanas entre el público asistente. Por ello, la intérprete de 'Amantes' aprovechó la ocasión para pronunciar: "La Guaira no necesita ser viral; necesita que no la olviden".

El pasado lunes 20 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.278.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Otro complejo dato es que en la nación suramericana, posterior a los desoladores terremotos, se han contabilizado 1.405 réplicas.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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