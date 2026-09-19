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Sábado, 19 de septiembre de 2026
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J Balvin

J Balvin rompe el silencio tras anuncio de ruptura y dedica sentido mensaje a Valentina Ferrer

septiembre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
El cantante colombiano J Balvin Foto: EFE
El cantante colombiano J Balvin Foto: EFE
El artista colombiano rompió el silencio tras confirmarse el fin de su relación con la modelo argentina.

Tres días después de que la modelo argentina Valentina Ferrer anunciara públicamente el fin de su noviazgo de casi diez años con J Balvin, el intérprete urbano reapareció en redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de felicitación por su cumpleaños.

La declaración del artista se convierte en su primera manifestación directa tras la confirmación de la ruptura. En lugar de abordar las especulaciones mediáticas que rodearon la separación, Balvin enfocó su pronunciamiento en la gratitud hacia la argentina, destacando la crianza compartida de su hijo Río, nacido en junio de 2021.

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“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, expresó el cantante.

La modelo explicó que el término de la relación se dio “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, poniendo fin a semanas de rumores entre sus seguidores.

En las líneas finales de su felicitación, Balvin ratificó el afecto hacia su expareja: “Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das”.

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La respuesta de J Balvin evidencia una postura de madurez y cordialidad pública en el manejo de la separación. Al centrar el mensaje en el reconocimiento a la maternidad y en el valor personal de Ferrer, el artista y la modelo reafirman el compromiso expresado en su comunicado inicial de atravesar el proceso de forma serena y enfocado en el núcleo familiar.

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