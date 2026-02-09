NTN24
Sofía Vergara

Sofía Vergara se roba las miradas por su estilo en el Levi's Stadium con motivo del Super Bowl LX

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
A Vergara también se le vio disfrutando del espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny.

La actriz y modelo colombiana Sofía Vergara capturó todas las miradas en el Levi's Stadium durante el Super Bowl LX celebrado el pasado domingo 8 de febrero de 2026.

Esto, debido a un estilo que combinó elegancia y un aire relajado que se le vio en las inmediaciones del mencionado recinto deportivo ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Su atuendo consistió en top tipo corset negro sin tirantes que resaltaba su grandiosa figura.

Asimismo, este corset fue acompañado por jeans de mezclilla gris y un abrigo de piel negra.

En cuanto a los accesorios, lució gafas (lentes) de aviador con cristales púrpuras, un collar, varios anillos dorados y un bolso de mano de cuero negro.

La actriz, quien también protagonizó un comercial para una reconocida marca de calzado emitido durante el evento, fue vista en las gradas disfrutando del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

A su vez, a Vergara se le vio disfrutando el espectáculo de medio tiempo del puertorriqueño Benito Martínez, conocido artísticamente como ‘Bad Bunny’.

Referente al evento deportivo, los Seattle Seahawks se coronaron campeones del Super Bowl LX tras vencer a los New England Patriots con un marcador de 29-13.

Este representa el segundo título de Super Bowl en la historia de la franquicia de los Seahawks (Halcones Marinos de Seattle).

